Föstudagur 26.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Komst að framhjáhaldi kærastans – Viðbrögð hennar hafa slegið í gegn

Fókus
Föstudaginn 26. september 2025 13:30

Myndir/TikTok

Hin breska Wiktoria Fabicka komst að því að kærastinn hennar væri að halda framhjá henni og ákvað að prenta út sönnunargögnin og líma upp á vegg.

Kærastanum brá heldur í brún þegar hann kom heim og sá vegginn og birti Wiktoria myndband af honum grátandi uppi í rúmi á meðan hún spurði af hverju hann væri ennþá þarna.

Viðbrögð Wiktoriu við framhjáhaldinu hafa slegið í gegn hjá netverjum sem finnst gaman að sjá hana hafa látið hann finna fyrir því.

Hún birti myndband af sér fyrir framan öll skjáskotin, en setti tjákn yfir typpamyndirnar sem hann sendi öðrum stelpum.

@wiktoria_fabickatoday my name is karma!!♬ original sound – watchmusicdaily

Wiktoria sagði að það var ekkert sem gaf til kynna að hann væri henni ótrúr. Hún segir að þau hafi búið saman, varið nánast öllum tíma saman og að hann hafi verið duglegur að skrifa henni ástarjátningar. Það hafi því verið mikill skellur þegar hún komst að því að hann hafi allt samband þeirra verið að tala kynferðislega við aðrar konur á netinu.

@wiktoria_fabickaAudio is from a video from July 😗

♬ Where you are (Vocals only) – Halal Beats

