Lilja Katrín orðlaus með viðtökur sólarhrings bakstursmaraþons – „Hlýjan, kærleikurinn og góðmennskan verður ekki metin til fjár“

Lilja Katrín Gunnarsdóttir, bakstursdrottning og einn þáttastjórnenda í Bítinu á Bylgjunni, stóð í stórræðum um helgina. Hún og fjölskylda opnuðu hús sitt í sólarhring frá hádegi á laugardag til hádegi á sunnudag og bakaði Lilja bakaði í maraþoni þann sólarhring.
Maraþonið var til styrktar Berginu headspace og í minningu fóstursonar Lilju Katrínar og eiginmanns hennar, Guðna Alexanders Snorrasonar, sem lést aðeins tvítugur að aldri. Dagsetning maraþonsins er engin tilviljun en Guðni yrði 21 árs 9. september næstkomandi og því er þetta hans afmælishelgi.
Í færslu sem Lilja Katrín skrifaði eftir maraþonið segir hún fjölskylduna orðlausa með viðtökurnar, heimilið hafi verið meira og minna fullt og mörg hundruð manns komið við.
Þakkar hún öllum sem komu í heimsókn fyrir spjallið og samveruna. Það voru síðan forsetahjónin sem voru rúsínan í pylsuendanum og gáfu Lilju Katrínu kraftinn til að klára verkefnið.
„Hvar eigum við að byrja? Síðustu klukkutímar hafa verið andleg og líkamleg rússíbanareið fyrir alla fjölskylduna. Bakstursmaraþoninu 2025 er lokið og við erum orðlaus með viðtökurnar. Heimili okkar var meira og minna fullt í 24 tíma þar sem mörg hundruð manns stöldruðu við, fengu sér köku og styrktu gott málefni. Dýrmætir klukkutímar þar sem við hittum alls konar fólk úr öllum stigum þjóðfélagsins, bæði kunnuga og ókunnuga. Forsetahjónin voru síðan rúsínan í pylsuendanum og gáfu kraftinn sem þurfti til að klára verkefnið. Við getum ekki beðið eftir að gera upp öll framlögin sem söfnuðust fyrir @bergidheadspace en það er ljóst að hlýjan, kærleikurinn og góðmennskan sem við urðum vitni að á heimili okkar í 24 klukkustundir verður ekki metin til fjár. Takk allir englarnir sem styrktu okkur, það er ómögulegt að nefna ykkur öll, takk þeir sem heimsóttu okkur, takk fyrir spjallið, stuðið og samveruna.“
