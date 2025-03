Aðdáendur hljómsveitarinnar Frýs, sem var valin Hljómsveit fólksins á Músíktilraunum í fyrra, hafa beðið lengi eftir að hljómsveitin gefi frá sér lag. Biðin er á enda en fyrsta smáskífa sveitarinnar, All That You Are, kom út í dag. Lagið er fyrsta lag sveitarinnar sem kemur út af samnefndri plötu sem kemur út í haust.

Frýs vakti mikla athygli á Músíktilraununum í fyrra fyrir afburðar hljóðfærakunnáttu og þétta tónlist. Líktu gagnrýnendur hljómsveitinni við bönd eins og Red Hot Chilli Peppers, Jet Black Joe og Led Zeppelin og þykja lagasmíðar og útsetningar metnaðarfullar og flóknar. Það fór svo að á lokakvöldi Músíktilrauna tók hljómsveitin Frýs titilinn Hljómsveit fólksins eftir almenna símakosningu.

Lagið All That You Are var opnunarlag sveitarinnar á Músíktilraununum. „Lagið fjallar um sjúka ást, er uppgjör við eitrað ástarsamband og er eins konar skilaboð til viðkomandi,“ segir Daníel Sveinn Jörundsson, söngvari Frýs. „Það fjallar um augnablikið þegar þú áttar þig á hver manneskjan sem þú ert í sambandi með er í raun og veru og hugrekkið sem það krefst að því að fara úr slíku sambandi og þeim tilfinningum sem fylgja.“

Hljómsveitin Frýs samanstendur af fimm strákum úr Reykjavík sem segja tónlist sína vera undir áhrifum frá sígildu og síkadelísku rokki. Þetta eru auk Daníels Sveins þeir Haukur Lár Hauksson sem spilar á gítar, Björn Máni Björnsson sem spilar á hljómborð, Brynjar Karl Birgisson sem spilar á bassa og Rafael Róbert Símonarson á trommur.

Lagið All That You Are er eftir Hauk Lár og textinn eftir Daníel Svein. Upptökustjórn var í höndum Björns Óla Harðarsonar en það er Alda Music sem gefur það út.