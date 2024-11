In Flames til Íslands í sumar

Sænska þungarokkshljómsveitin In Flames kemur til Íslands í sumar og heldur tónleika í Hörpu. Tónleikarnir fara fram í Silfurbergi 24. júní.

In Flames er á meðal stærstu nafna í svokölluðu melódísku dauðarokki, sem einnig er gjarnan kallað Gautaborgarrokk með vísun í borgina sem stefnan er upprunnin. Aðrar sveitir í sömu senu eru meðal annars At the Gates, Arch Enemy og Dark Tranquility.

Hljómsveitin hefur yfir 2 milljónir mánaðarlega hlustendur á Spotify og hefur gefið út 14 breiðskífur. Hljómsveitin náði mikilli hylli á tíunda áratug síðustu aldar með plötum á borð við The Jester Race, Whoracle og Colony. Nýjasta plata sveitarinnar, Foregone, er talin á meðal þeirra bestu.

Tónleikur ehf heldur tónleikana. Í tilkynningu þeirra segir:

„Hljómsveitin – gaf nýverið út 14. plötu sína, Foregone, sem hefur fengið frábæra dóma um heim allan og hefur selst gríðarlega vel en In Flames hefur sjaldan verið kraftmeiri en á þessari frábæru plötu.

Hljómsveitin er þekkt fyrir frábæra sviðsframkomu og æðislega tónleika og hafa túrað með hljómsveitum eins og Slipknot, Megadeth, Judas Priest, Killswitch Engage, Within Temptation, and Lamb Of God.”

Miðasala hefst á mánudag klukkan 10:00 á tix.is. Miðaverð er 13.990 krónur.