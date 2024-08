Ragnhildur lætur „krumpaðar sálir vopnaðar lyklaborði“ heyra það

Ragnhildur Þórðardóttir, betur þekkt sem Ragga Nagli, tjáir sig um netverja og neikvæðar athugasemdir þeirra í athugasemdakerfum fjölmiðla um útlit fólks, aðallega kvenna, í stað þess að fagna afrekum fólks. Vísar Ragga þar til athugasemda um fimleikakonuna Simone Biles og söngkonuna Celine Dion.

„Simone Biles er 27 ára fimleikakona sem varla þarf að kynna fyrir nokkru mannsbarni, enda hefur hún unnið nær allt sem hægt er að vinna í sinni grein. Þrír Ólympíuleikar og 30 medalíur um hálsinn. Stórkostleg endurkoma eftir að hafa dregið sig úr keppni á síðustu Ólympíuleikum. Mikil sjálfsvinna og opinská um sína geðheilsu. En krumpaðar sálir vopnaðar lyklaborði beina athugasemdum að allt öðru en gullmedalíu, afrekum og frammistöðu á gólfinu,“

segir Ragga í færslu á Facebook-síðu sinni sem vakið hefur mikla athygli:

„Nefnilega hárgreiðslunni. HÁRINU!!! Hún er ekki nógu ondúleruð að þeirra mati. „Það ætti að reka hársnyrtinn hennar.“ „Ætti að nota meira hárgel.“ „Vanvirðing við ÓL að vera með tættan hársnúð.“ Svört kona sem hefur verið mjög opinská um samband sitt við hárið sem lætur yfirleitt ekki að stjórn og í röku lofti er vonlaust við að eiga. Í Bandaríkjunum er CROWN act (Creating a Respectful and Open World for Natural Hair) þar sem ekki má meina fólki menntun eða atvinnu á grunni hárgreiðslu, fléttur, dreddar og fleira.“

Sjálf segist Ragga vera með hárið í einhverjum drasl hnút þegar hún er að lyfta og ekki megi vera eitt einasta hár í andliti hennar.

„Það má ímynda sér að þegar kona er að gera sjöfalda skrúfu, sveifla sér á tvíslá eða hoppa á jafnvægisslá sé henni nokkuð DRULL hvernig hárið lítur út.“

Neglur vöktu meiri athygli en afrekin

Neglur spretthlauparinn Sha’Carri Richardson fengu líka neikvæðra athugasemda flóð, en hún er þekkt fyrir að vera með langar skrautlegar neglur og mætti til leiks í París með ameríska fánann og fleira á nöglunum.

„Og auðvitað krepptust tær í kommentakerfunum sem minntust ekki á frammistöðu hennar…. ónei Jósei….. neglurnar voru of langar. Of skrautlegar. Of mikið bling, bling.

„Eru ekki reglur um neglur??“

Hraðasta kona heims og hún er gagnrýnd fyrir neglurnar… NEGLURNAR ???“

Kanadíska söngkonan Celine Dion átti magnaða endurkomu á opnunarhátíð Ólympíuleikanna þar sem lokaði hátíðinni með lagi Edith Piaf, Hym­ne A L’Amour. Persónulegur sigur fyrir Dion enda hef­ur hún ekki sungið op­in­ber­lega í nokk­ur ár eða allt frá því hún greind­ist með sjald­gæfa taugarösk­un, Stiff Per­son Syndrome, í ág­úst 2022. Flutningur Dion heillaði áhorfendur um heim allan og margir með táraflóð við Eiffelturninn eða sjónvarpsskjáinn.

Ragga segir að daginn eftir hátíðina hafi Dion spígsporað um París sultuslök í þægilegum fatnaði og lítið spáð í hár og förðun. En það kostaði athugasemdir um smetti, spjarir og hár.