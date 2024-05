Hver er dularfulla konan sem gerði allt vitlaust á Met Gala?

Á mánudagskvöldið átti sér stað einn stærsti tískuviðburður heims – Met Gala. Stjörnurnar mættu í sínu fínasta pússi á Metropolitan listasafnið. Í ár var þemað: „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“ og fatakóðinn, eða dress code, var: „The Garden of Time“, sem er smásaga eftir J. G. Ballard.

Aðeins útvaldir fá boðskort á Met Gala og samþykkir Anna Wintour, ritstýra Vogue, gestalistann.

Áhorfendur heima í stofu horfðu á stjörnurnar ganga rauða dregilinn í beinu streymi og virtist ein kona vekja mikla athygli, sérstaklega vegna þess að enginn virtist vita hvaða kona þetta væri. Hún var um tíma að „trenda“ á Twitter og vildu netverjar ólmir vita hver þetta væri í þessum guðdómlega kjól.

WHO IS THIS MVP ??? SHE KILLED THAT #MetGala pic.twitter.com/QG8mSWqzcC — hemy (@hemysamuel) May 6, 2024

WHO IS THIS????? #MetGala the butterflies are literally moving on her arms !!!!!! pic.twitter.com/d77sPbpMjn — p- madge (@whosaidmarg) May 6, 2024

Konan heitir Mona Patel og er athafnakona og mannvinur. Þetta var í fyrsta skipti sem hún fékk boðskort á Met Gala.