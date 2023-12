Eiginkona Kanye West skildi lítið eftir fyrir ímyndunaraflið

Ástralski arkitektinn Bianca Censori, sem er hvað þekktust fyrir að vera eiginkona rapparans Kanye West, heldur áfram að vekja athygli með fatavali sínu og í þetta skipti skildi hún lítið eftir fyrir ímyndunaraflið í gegnsæjum galla.

Í nóvember greindu erlendir miðlar frá því að vinkonur Biöncu reyndu að grípa í taumana og fá vinkonu sína til að slíta sambandinu við rapparann.

„Vinkonur hennar sögðu henni nákvæmlega hvernig þeim líður og sögðu henni að opna augun,“ sagði heimildarmaður Daily Mail á sínum tíma.

„Bianca veit að hún hefur lokað á sína nánustu og hún er byrjuð að sjá í gegnum allt ruglið varðandi hjónaband sitt,“ sagði hann og bætti við að hún sé „meðvituð um stjórnsemi Kanye“ og sé byrjuð að „sjá hlutina frá öðru sjónarhorni.“

En meint samkoma eða „intervention“ virðist ekki hafa virkað, allavega ekki eins og vinkonur hennar vonuðu, þar sem hjónin hafa haldið áfram að láta sjá sig í alls konar múnderingum á almannafæri.

Bianca og Kanye mættu á viðburð hjá galleríinu Art Basel í Miami á sunnudaginn. Arkitektinn var í gegnsæjum galla, með loðhúfu og hélt á stórum bangsa. Fjölmiðlar vestanhafs þurftu að „blörra“ myndirnar þar sem sást í geirvörtur hennar og rass.

Samkvæmt TMZ lét parið lítið fyrir sér fara og talaði ekki við neinn á samkomunni, ekki einu sinni hvort annað.

Kanye West’s Wife Bianca Censori Wears See-Through Outfit at Art Basel | Click to read more 👇 https://t.co/9YPiLnumQs

— TMZ (@TMZ) December 10, 2023