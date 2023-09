Vinkonur eiginkonu Kanye West hafa miklar áhyggjur af hegðun hennar – „Hún er ekki svona“

Vinkonur Biöncu Censori hafa miklar áhyggjur af hegðun hennar undanfarið.

Bianca er ástralskur arkitekt og byrjaði að starfa fyrir fyrirtæki Kanye, Yeezy, árið 2020. Þau hafa verið saman síðan byrjun árs 2023 og eru sögð hafa gifst við leynilega athöfn um miðjan janúar.

Hjónin hafa verið á ferð um Ítalíu síðan lok ágúst og er óhætt að segja að heimsókn þeirra sé búin að vera afar umdeild.

Klæðaburður hjónanna, þá aðallega Biöncu, hefur vakið talsverða athygli, og reiði, þar sem Ítalía er mjög íhaldssöm og kaþólsk þjóð. Það hefur verið kallað eftir því að Bianca yrði handtekin fyrir að særa blygðunarsemi en hún hefur klæðst litlu öðru en gegnsæjum sokkabuxum og litlum toppum í ferðalaginu.

Ósæmilegt atvik á bát

Hjónin komust aftur í heimsfréttirnar eftir að myndir af þeim í rómantískri siglingu í Feneyjum fóru í dreifingu. Netverjar töldu myndirnar sýna Biöncu veita Kanye munnmök. Bæði vegna þess að Kanye var, af einhverri ástæðu, með buxurnar girtar niður um sig, og Bianca var fyrir framan hann á hnjánum. Þau voru í kjölfarið sett í lífstíðarbann hjá bátafyrirtækinu.

Róttækari útgáfa af Kim?

DailyMail ræddi við vinkonur Biöncu sem sögðust hafa miklar áhyggjur af henni og óttast að Kanye væri að „reyna að breyta henni í róttækari útgáfu af fyrrverandi eiginkonu hans, Kim Kardashian.“

Talsverður aldursmunur er á parinu. Kanye er 46 ára og Bianca er 28 ára.

Fatastíll og útlit hennar hefur tekið rosalegum breytingum eftir að hún kynntist rapparanum en það er þekkt að Kanye hafi áhrif á klæðaburð eiginkvenna sinna og kærasta.

„Hún er ekki svona“

Í síðustu viku komst parið aftur í heimsfréttirnar þegar Bianca gekk um götur Flórens í Ítalíu í ljósum sokkabuxum og hélt á fjólubláum kodda í stað þess að vera í bol.

Vinkonur Biöncu segja að „hún er ekki svona“ heldur sé hún undir áhrifum Kanye.

„Bianca er föst og vinkonur hennar eru að reyna að bjarga henni, en enginn getur komið nálægt henni því Kanye kemur í veg fyrir það,“ sagði ein vinkona hennar í samtali við DailyMail.

„Allir hafa mjög miklar áhyggjur. Hún er ekki svona. Hún er mjög opinská og lífleg manneskja, ekki einhver sem þegir bara. En hún hefur engan hjá sér núna og það hræðir okkur.“

Aðrir vinir Biöncu ræddu við miðilinn.

„Kanye er að reyna að gera Biöncu að róttækari útgáfu af Kim, einhvers konar Kim 2.0. Munurinn er hins vegar sá að þegar Kim og Kanye voru saman naut hann virðingar í tískuheiminum. Hann gerir það ekki lengur,“ sagði annar.

