Gekk um með púða í stað þess að klæðast bol

Ástralski arkitektinn Bianca Censori heldur áfram að hneyksla með klæðavali sínu. Það er reyndar erfitt að segja til um hvort það sé hægt að kalla þetta „klæðaval“ þar sem arkitektinn gekk berbrjósta um með púða fyrir bringu og kvið.

Bianca hefur komist mörgum sinnum í heimsfréttirnar eftir að hún byrjaði með rapparanum Kanye West. Þau hafa verið saman síðan byrjun árs 2023 og eru sögð hafa gifst við leynilega athöfn um miðjan janúar.

Undanfarnar vikur hafa hjónin verið á ferð um Ítalíu og vakið talsverða athygli. Fataval Biöncu hefur verið á milli tannanna á fólki og margir hafa kallað eftir því að hún verði handtekin.

Þau voru einnig sett í lífstíðarbann eftir ósæmilegt atvik á bát.

Parið hefur ekki látið allt umtalið stoppa sig og hafa haldið áfram að gera það sem þau gera best, klæðast furðulegum fötum og vekja athygli hvert sem þau fara.

Bianca Censori keeps breasts covered with pillow as she steps out in another sheer outfit https://t.co/jARpRWwwlN pic.twitter.com/l7AydCrLao

— Page Six (@PageSix) September 7, 2023