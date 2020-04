Ótrúleg breyting á John Finlay úr Tiger King

Heimildaþættirnir „Tiger King“, sem eru aðgengileg á Netflix, hefur tekið heiminn með trompi að undanförnu. Í þeim er meðal annars fylgst með ókrýndum konungi tígrisdýraeigenda í Bandaríkjunum, Joe Exotic, sem á G.W. Zoo. Hann situr nú í fangelsi eftir að hann var dæmdur í 22 ára fangelsi fyrir að gera tilraun til að ráða leigumorðingja til að gera út af við dýravininn Carole Baskin, einn helsta gagnrýnanda hans.

John Finlay er fyrrverandi eiginmaður Joe Exotic. Útlit hans vakti mikla athygli í þáttunum, sérstaklega tennur hans, eða skorturinn á þeim þar sem þær voru margar farnar sökum fíkniefnaneyslu.

John hefur tekið ótrúlegum breytingum frá því að heimildaþáttaröðin var tekin upp. Til að byrja með hefur hann látið laga tennurnar sínar, sem hann segir, í viðtali við leikarann David Spada, hafa verið mjög sársaukafullt.

„Það geta allir breytt lífi sínu til hins betra. Við getum öll átt betra líf ef við bara leggjum okkur fram og tileinkum okkur jákvætt viðhorf,“ segir John Finlay í viðtali við Variety. Hann hefur nú verið edrú í sex ár.

Netverjar eru að missa sig yfir breytingunum á John Finlay. Hér að neðan má sjá nokkur tíst.

why is no one talking about john finlay’s transformation?! #TigerKing pic.twitter.com/i31uhFqrGf — Kyrie Mixson (@kyrieeileen) April 10, 2020