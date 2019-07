Trump borgaði heilsíðuauglýsingar og krafðist dauðarefsingar

Þáttaröðin When They See Us sem frumsýnd var á Netflix þann 12. júní 2019 er byggð á atburðum sem gerðust árið 1989, Skokkarinn í Central Park (e. Central Park jogger case). Þættirnir fylgja fimm sakborningum málsins og fjölskyldum þeirra, sem búsettir eru í íbúðablokk í Harlem-hverfinu í New York. Þáttaröðin hefur fengið eindóma lof og athygli og er líklegt að hún verði tilefnd til og hljóti verðlaun á komandi verðlaunahátíðum. Einvalalið leikara er í þáttunum, bæði þekktir og óþekktir, og standa yngri leikararnir sem flestir voru óþekktir fram að þessu sig með stakri prýði.

Fimm drengir á aldrinum 14-16 ára voru handteknir og yfirheyrðir af lögreglu vegna hrottalegrar nauðgunar á konu í Central Park. Nafni hennar var haldið frá fjölmiðlum í fyrstu til að gefa henni friðhelgi, en málið er eitt af umtöluðustu sakamálum níunda áratugarins, bæði meðal almennings og í fjölmiðlum. Drengjahópnum var skipt í tvennt fyrir dómsmeðferð, en sá elsti var orðinn 16 ára og því ákærður og sakfelldur sem fullorðinn einstaklingur. Sat hann í 13 ár í alræmdustu fangelsum New York-fylkis, meðan hinir sátu inni í sjö ár í unglingafangelsum. Árið 2002 játaði fangi að hafa nauðgað og barið fórnarlambið og voru drengirnir fimm, þá orðnir ungir menn í fangelsi, sýknaðir af verknaðinum. Árið 2003 kröfðust þeir bóta frá New York-borg vegna rangra sakargifta og fengu bætur greiddar ellefu árum síðar, þær hæstu í sögu borgarinnar á þeim tíma. Þeir kröfðu einnig fylkið um bætur og fengu þær greiddar árið 2016.

Þættirnir eru einstaklega vel gerðir og leiknir og eru áhugaverð heimild um eitt umtalaðasta sakamál seinni áratuga og það réttarmorð sem framið var gagnvart fimm börnum. Í þeim kemur meðal annars fram að athafnamaðurinn Donald Trump, núverandi forseti Bandaríkjanna, trúði einlæglega á sekt drengjanna og borgaði persónulega fyrir heilsíðuauglýsingar í dagblöðum, þar sem hann krafðist þess að dauðarefsing yrði tekin upp aftur. Ljóst er að ef af henni hefði orðið hefðu fimm saklaus börn verið tekin af lífi í New York-fylki á tíunda áratugnum.