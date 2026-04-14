Varaþingmaður Samfylkingarinnar ætlar að kjósa annan flokk í vor

Birgir Þórarinsson tónlistarmaður, eða Biggi veira í Gus Gus sem hann er best þekktur lýsir því yfir að hann ætli að kjósa Sósíalistaflokkinn í borgarstjórnarkosningum í vor.
Birgir er varaþingmaður Samfylkingarinnar og grasrótarmaður í þeim flokki. Hann skipaði 6. sæti í Reykjavík suður í Alþingiskosningum árið 2024.
„Frábær grein“, segir Birgir í færslu á Facebook um grein Silju Sóleyjar Birgisdóttur oddvita Sósíalistaflokksins í Reykjavík sem birt á Vísi föstudaginn 10. Apríl. Segist Birgir hafa kynnst fólki í þeim flokki þó sjálfur sé hann krati.
„Mjög mikil birta og ylur frá því fólki. Skynsemisvæðing aðgerðaplans þeirra liggur þvert yfir mitt vinstra hjarta. Frábært að sjá að þetta lífsglaða fólk smíða nútímalegan, skynsemisrótækan og lýðræðislegan sósíalistaflokk fyrir okkur hin. Ég kýs sósíalistana í vor. það er mikilvægt að flokkurinn róti sig þannig að þú mátt endilega kjósa hann líka.“