fbpx
Varaþingmaður Samfylkingarinnar ætlar að kjósa annan flokk í vor

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 14. apríl 2026 09:30

Birgir Þórarinsson. Mynd: Hanna.

Birgir Þórarinsson tónlistarmaður, eða Biggi veira í Gus Gus sem hann er best þekktur lýsir því yfir að hann ætli að kjósa Sósíalistaflokkinn í borgarstjórnarkosningum í vor.

Birgir er varaþingmaður Samfylkingarinnar og grasrótarmaður í þeim flokki. Hann skipaði 6. sæti í Reykjavík suður í Alþingiskosningum árið 2024.

„Frábær grein“, segir Birgir í færslu á Facebook um grein Silju Sóleyjar Birgisdóttur oddvita Sósíalistaflokksins í Reykjavík sem birt á Vísi föstudaginn 10. Apríl. Segist Birgir hafa kynnst fólki í þeim flokki þó sjálfur sé hann krati.

„Mjög mikil birta og ylur frá því fólki. Skynsemisvæðing aðgerðaplans þeirra liggur þvert yfir mitt vinstra hjarta. Frábært að sjá að þetta lífsglaða fólk smíða nútímalegan, skynsemisrótækan og lýðræðislegan sósíalistaflokk fyrir okkur hin. Ég kýs sósíalistana í vor. það er mikilvægt að flokkurinn róti sig þannig að þú mátt endilega kjósa hann líka.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Eyjan
Fyrir 18 klukkutímum
Varaþingmaður Samfylkingarinnar ætlar að kjósa annan flokk í vor
Eyjan
Fyrir 19 klukkutímum
Þórunn Sveinbjarnardóttir: Markvisst unnið að því að afvegaleiða umræðuna
Eyjan
Fyrir 19 klukkutímum
Orðið á götunni: Systurflokkur Miðflokksins tapar stórt – bandamanni Trumps og Pútins hafnað og fleygt á dyr
Eyjan
Fyrir 22 klukkutímum
Guðmundur Ingi Kristinsson segir sig úr Flokki fólksins vegna trúnaðarbrests
Eyjan
Í gær
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Afnemum virðisaukaskatt á hjálpartækjum
EyjanFastir pennar
Í gær
Orðið á götunni: Ríkisstjórnin og Orka náttúrunnar gera sitt – boltinn er hjá SA – sporin hræða
EyjanFastir pennar
Í gær
Björn Jón skrifar: Þýskan er lykilatriði
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Kolbrún Bergþórsdóttir skrifar: Trumpisminn í Miðflokknum

Pennar

Björn Jón skrifar: Þýskan er lykilatriði
Kolbrún Bergþórsdóttir skrifar: Trumpisminn í Miðflokknum
Sigmundur Ernir skrifar: Útlendingahatrið flokkar fólk eins og rusl
Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra páskaeggjadramað

Mest lesið

Jón Steinar opnar sig um ásakanirnar – „Ég ber engan kala til barnanna sem tóku þátt í þessu máli gegn okkur“
Andra var bolað úr starfi á Akranesi – „Var mér kastað eins og hverri annarri kúkableyju“
Myndasyrpan frá kynþokkafyllstu konu heims vekur athygli – Í ástaratlotum með nýja kærastanum
Fréttastjóri gagnrýnir lágflugið harkalega – „Hvar var flugmaðurinn sem sat við hliðina á honum?“
Hallgrímur skýtur fast á nafngreinda menn: „Um þessa hneisu fjallar önnur hver færsla hans“

Nýlegt

Hallgrímur skýtur fast á nafngreinda menn: „Um þessa hneisu fjallar önnur hver færsla hans“
Guðni ómyrkur í máli: „Vörufals og ósvífni af verstu gráðu“
Búinn að sækja um 1.500 störf á 18 mánuðum en fær ekki vinnu
Það sem dauðadæmd kona játaði hjá lögreglunni sækir enn á fyrrum lögreglumann
ChatGPT hjálpaði konu að varpa ljósi á sjaldgæfan sjúkdóm eftir margra ára mistök lækna
Sjómaður geldur fyrir gamlar syndir – Sankaði að sér vopnum
Vill mæta aftur í enska boltann í sumar – Kemur frítt frá Sádí Arabíu
Óhugnaður í Kjós: „Sterkur grunur er um að hér sé um viljaverk að ræða”
Ragnhildur Alda María flytur sig um set
Liverpool og Chelsea vilja sama unga sóknarmanninn
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Þórunn Sveinbjarnardóttir: Ekki lengur hægt að þagga niður í konum
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum

Sigmundur Ernir skrifar: Útlendingahatrið flokkar fólk eins og rusl

EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra páskaeggjadramað
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Nína Richter skrifar: Þessi bar er skíðalaust rými
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Orðið á götunni: Nú verður horft á olíufélögin – lækkar bensínið þegar heimsmarkaðsverð hrynur?

EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Engin dýrtíð á Vopnafirði – allt skrifað

Eyjan
Fyrir 5 dögum
Fyrrum þingmaður segir engan mun á Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum – „Þetta er hættuleg þróun sem ungir karlmenn falla fyrir um allt land“
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Thomas Möller skrifar: Búa tvær þjóðir í landinu okkar?

Eyjan
Fyrir 6 dögum
Davíð Þór Björgvinsson: Víðtækt samkomulag um að það þurfi að breyta stjórnarskránni
Eyjan
Fyrir 1 viku
Davíð Þór Björgvinsson: Baudenbacher veður villu vegar – Ef ESB og Ísland telja aðildarumsóknina í gildi þá er hún í gildi
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Björn Jón skrifar: Sama ljóta blokkin um allt

Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Græðgi – Heimska

EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Kolbrún Bergþórsdóttir skrifar: Óttinn við já-ið
Eyjan
Fyrir 1 viku
Davíð Þór Björgvinsson: Ef NATO fer í skrúfuna er varnarsamningurinn við Bandaríkin brostinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Jón Gnarr skrifar: Hvað er sannleikur?

EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Airbnb íbúðir
Eyjan
Fyrir 1 viku
Kolbrún Bergþórsdóttir komin á DV
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Slíta ber tengslin við Ísrael
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Um hvað er þjóðin eiginlega að kjósa?

Eyjan
Fyrir 1 viku

Davíð Þór Björgvinsson: Margt sem bendir til þess að Ísland geti fengið ásættanlega niðurstöðu um sjávarútveginn og kannski landbúnaðinn líka

EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Nútímamegrun
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið: Línur teknar að mótast sex vikum fyrir kosningar – Samfylkingin líklegur sigurvegari kosninganna

Eyjan
Fyrir 1 viku
Davíð Þór Björgvinsson: Þörf á betri útskýringum – getur viðræðum ekki lokið öðruvísi en með samningi sem lagður yrði fyrir þjóðina?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Íslendingurinn og auto-exotisminn
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Aprílgabb Moggans og Sjálfstæðisflokksins

EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Davíð Þór Björgvinsson: Sérlausnir eru sannarlega á borðinu – aðildarsamningar eru raunverulegir samningar – það þarf að semja um skilmála

Eyjan
Fyrir 1 viku
Hjólar í forstjórana – „Fátæklegt þjóðarstolt ríkra manna“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Er Ísland of ríkt til að eiga samleið með öðrum þjóðum?