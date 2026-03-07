Óttar Guðmundsson skrifar: Hvar er best að búa?

Kolskeggur hét bróðir Gunnars Hámundarsonar á Hlíðarenda í Brennu-Njálssögu. Þeir bræður voru dæmdir til útlegðar fyrir ýmiss konar ofbeldisbrot. Gunnar fór hvergi og var drepinn í hópslagsmálum í Fljótshlíðinni. Kolskeggur fór til Noregs og og Danmerkur og þaðan fluttist hann búferlum til Miklagarðs eða Istanbul. Þrátt fyrir fjarlægðina var hugur Kolskeggs alltaf á Íslandi. Hann var duglegur á samfélagsmiðlum og hafði ákveðnar skoðanir á því ófremdarástandi sem hann sagði ríkja í heimalandinu. Vöruverð og vextir voru allt of háir og veðrið og umferðin ömurleg. Hann birti reglulega myndir af innkaupakörfu frá markaðnum í Istanbul og bar saman við verð í íslenskri kjörbúð.
Þessa andúð á föðurlandi sínu á Kolskeggur sameiginlega með fjölmörgum Íslendingum sem búa erlendis. Menn hugsa eins og Grímur Thorkelin leyndarskjalavörður í Kaupmannahöfn á nítjándu öld sem bað góðan Guð að forða sér frá því að flytjast aftur heim til Íslands. Hann sagðist hafa verið þar allt of lengi og kvaðst þakka Guði og kónginum fyrir að hafa komið sér þaðan burt. Íslendingar sem flust hafa búferlum til útlanda fjasa endalaust á netinu um dapurlegt ástand á gamla Fróni.
Sjónvarpsstöðin Sýn tók viðtal við Kolskegg í þáttaröð sinni „Hvar er best að búa?“ Hann dásamaði Istanbul og myndir voru teknar af honum í teppabúð og sælgætisverslun. „Allt er betra í Tyrklandi, matur, verðlag, veðrátta og umferðin. Erdogan er toppmaður.“ Hann minnti einna helst á Ameríkuagent frá nítjándu öld sem hvatti alla að flytjast búferlum frá Íslandi.
Ég hef búið lengi erlendis í nokkrum löndum og fylgst vel með sjónvarpi. Hvergi hef ég fundið sambærilegt sjónvarpsefni þar sem beinlínis er hvatt til fjöldaflótta frá heimalandinu. Í lok þáttarins sat Kolskeggur á rakarastofu og borgaði 20 eurur fyrir klippingu. „Hvað mundi þetta kosta á Íslandi?“ sagði hann reiðilega og setti blæju fyrir andlit konu sinnar. Sýn myndaði hann að lokum í glaðasólskini þvo fætur sína fyrir utan hverfismoskuna. „Aðgengi að moskunum er mun betra en að kirkjum í Reykjavík,“ heyrðist hann tauta fyrir munni sér áður en hann hvarf úr mynd. Í fjarska hljómaði bænakall úr turninum.