Íris og Páll hætta bæði í Eyjum

Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyja og Páll Magnússon forseti bæjarstjórnar hafa bæði tilkynnt að þau muni ekki sækjast eftir endurkjöri í sveitarstjórnarkosningunum í vor. Þau hafa farið fyrir framboðinu Fyrir Heimaey, á þessu kjörtímabili, sem hefur myndað meirihluta í bæjarstjórn ásamt Eyjalistanum síðan eftir kosningarnar 2018. Íris hefur verið bæjarstjóri og setið í bæjarstjórn öll árin átta en Páll var kjörinn í bæjarstjórn 2022.
Íris segir í Facebook-pistli að þau síðustu átta ár sem hún hefur verið bæjarstjóri hafi þroskað hana mikið. Þau hafi reynt á en líka veitt henni styrk og mikla gleði. Ómetanleg reynsla sitji eftir og nýir vinir og samstarfsfélagar bæst í hópinn.
Í hennar huga sé hollt og gott að þeir sem gefi kost á sér í stjórnmálum staldri við eftir hvert kjörtímabil:
„Þegar ég lít til baka er ég mjög ánægð með þann árangur sem við höfum náð. Við höfum skapað ramma til vaxtar fyrir samfélagið og verið með raunverulega áherslu á Vestmannaeyjar sem skólasamfélag. Samstaða er nauðsynleg í hagsmunagæslu gagnvart ríkinu og ég er sérstaklega ánægð með þetta kjörtímabil í þeim efnum. Það góða samstarf sem er í bæjarstjórn og bæjarráði er samfélaginu okkar til heilla í öllum þeim áskorunum sem við mætum.“
Hún segist þakklát og auðmjúk fyrir að hafa fengið tækifæri, í umboði félaga sinna, til að starfa sem bæjastjóri Vestmannaeyinga, fyrst kvenna. Þegar kjörtímabilinu ljúki í vor muni hún gera upp þessi átta ár.
Íris segir það henni ómetanlegt að finna þá ánægju sem Eyjamenn hafi látið í ljós með störf hennar og fram hafi komið meðal annars í Gallup-könnun nýverið:
„Að geta lokað þessum kafla með Fyrir Heimaey með þetta veganesti gerir mig glaða og stoltaTakk fyrir traustið, öll samtölin og hvatninguna til áframhaldandi góðra verka; ég met það mikils. Í vor hefst nýr kafli.“
Hvort það sé ljóst hvernig þessi nýi kafli verður kemur hins vegar ekki fram hjá Írisi.
Páll segir í tilkynningu á sinni Facebook-síðu að hann sé sáttur, glaður og stoltur með þann árangur sem náðst hafi í rekstri og stjórn bæjarins þau fjögur ár sem hann hafi setið í bæjarstjórn og raunar öll átta árin sem bæjarmálafélagið Fyrir Heimaey hafi verið í forystu í Eyjum. Hann sé þakklátur fyrir þann stuðning sem bæjarbúar hafi sýnt framboðinu og sé einnig þakklátur félögum sínum í bæjarstjórn fyrir að treysta honum til að vera forseti bæjarstjórnar.
Þegar nær dragi lokum kjörtímabilisins muni hann gera nánari grein fyrir verkum meirihlutans síðustu ár.
Það stefnir í að Fyrir Heimaey muni ekki bjóða fram í vor en framboðið náði 2018 að losa þau miklu tök sem Sjálfstæðisflokkurinn hafði lengi haft á bæjarmálum í Vestmannaeyjum. Það er þó alls óvíst að leiðin verði greið fyrir Sjálfstæðisflokkinn að ná aftur hreinum meirihluta en Miðflokkurinn hefur boðað framboð í Eyjum.