Jóhann Páll Jóhannsson: Of mikið samráð getur þýtt að það gerist ekki neitt

Þriðjudaginn 17. febrúar 2026 17:30

Vextir hafa lækkað myndarlega á fyrsta ári ríkisstjórnarinnar þannig að meðalheimilið hefur 50-60 þúsund krónur meira til ráðstöfunar í hverjum mánuði. Kerfisbreyting á gjaldtöku af ökutækjum leiddi til eins skiptis hækkunar á vísitölu um mánaðamótin. Öflug húsnæðisuppbygging er hafin, m.a. með eflingu hlutdeildarlánakerfisins. Unnið er í samráði við hagsmunaaðila en samráð þýðir ekki að það verði allir að vera sáttir. Ef allir eiga að vera sáttir með allt gerist ekki neitt. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

Svona kerfisbreytingar geta haft áhrif til hækkunar á vísitölu neysluverðs. Það sem að er svo geggjað hérna á Íslandi er að vísitala neysluverðs skuli ákveða höfuðstól lána.

„Nákvæmlega. Og það er nú eitt af því sem við erum að fara að taka á. Við erum með ákveðnar áætlanir um að reyna að draga úr vægi verðtryggingarinnar og reyna svona smám saman að vinda ofan af áhrifum hennar. Ég held að þá muni vaxtatæki Seðlabankans bíta miklu betur en áður og húsnæðismarkaðurinn verða svona stöðugri og heilbrigðari. Og það er nú líka eitt sem ég er mjög ánægður með árangurinn í, það sem hefur gerst í húsnæðismálum. Eitt er það auðvitað að vextir hafa lækkað töluvert á fyrsta ári ríkisstjórnarinnar.“

Það er reynt að halda því fram að þeir hafi ekki lækkað. Þeir hafa lækkað. Við vildum mögulega sjá meiri lækkanir.

Já, algjörlega, en þeir hafa alveg lækkað þannig að fyrir meðalheimili með kannski 40 milljóna óverðtryggt lán, þá er þetta, þá er þetta 50-60 þúsund krónur í auknar ráðstöfunartekjur í hverjum mánuði og um leið hefur kaupmáttur ráðstöfunartekna verið að aukast. Og aðrar góðar fréttir eru náttúrlega að í fyrsta skipti í einhver sjö ár, þá sjáum við hagvöxt miðað við mannfjölda loksins aukast.“

Já, vöxturinn hefur nefnilega verið dálítið svona plat.

„Já, alltaf byggt bara á gríðarlegum innflutningi mikið til láglaunavinnuafls, þannig að sú þróun er líka aðeins vonandi að snúast við. Í húsnæðismálunum kynntum við húsnæðispakkann núna fyrir nokkrum mánuðum þar sem við erum meðal annars að gera það sem við í Samfylkingunni boðuðum fyrir kosningar, að laga hlutdeildarlánakerfið, að það verði byggt sérstaklega inn í hlutdeildarlánakerfið og þetta verði svona framboðsdrifið frekar en eftirspurnardrifið kerfi þar sem verði þá samið sérstaklega við trausta verktaka um meiriháttar uppbyggingu. Það er svo sem, það er líka að lánin séu veitt með reglulegri hætti, þau séu veitt aðeins fyrr í ferlinu og ýmislegt svona fleira sem við vorum að laga til núna í hlutdeildarlánakerfinu og það skilar sér strax í meiriháttar uppbyggingaráformum eða framkvæmdum sem eru núna beinlínis að fara af stað í Hafnarfirði þar sem verktakinn segir einmitt, já, þetta eru framkvæmdir sem við settum á ís fyrir tveimur árum vegna þess að hlutdeildarlánakerfið virkaði ekki og það var ekkert gert í því en núna er með aðkomu stjórnvalda búið að koma þessu í lag og þá er hægt að hefjast handa.

Við erum svona strax að sjá afraksturinn af þeirri stefnubreytingu sem hefur orðið í húsnæðismálum með nýrri ríkisstjórn og erum núna að leggja grunn að öðrum húsnæðispakka þar sem verður sérstaklega tekið á ríkislóðunum – að nýta þær betur til húsnæðisuppbyggingar, oft lóðir sem ríkið bara sat á árum saman í tíð síðustu ríkisstjórnar.“

Já, þessi ríkisstjórn, hún er verkstjórn, hún lætur verkin tala.

„Já, og sumum þykir auðvitað nóg um, ég meina, það eru margir orðnir vanir því að hlutirnir séu svolítið látnir malla í starfshópum árum saman og þá auðvitað upplifa hagsmunaaðilarnir kannski mjög djúpt og gott samtal. Núna vissulega á sér stað samtal en svo er bara gengið í verkið. Lagt fram frumvarp og kannski frumvörp sem ekkert allir eru ánægðir með en það er bara gert samt af því að samráð þýðir ekki að allir verði alltaf að vera sáttir, ef samráðið er nálgast þannig þá kannski gerist aldrei nokkur skapaður hlutur.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify.
