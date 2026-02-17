Er Brynjar á leið í borgarmálin?

Brynjar Níelsson varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins sem var til skamms tíma settur dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur hefur verið, undanfarnar vikur, orðaður við sæti á lista flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík í vor. Hafa þær sögusagnir nú fengið byr undir báða vængi eftir að Brynjar dró umsókn sín um nýja setningu í dómaraembætti til baka.
Fram kemur í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu að það þann 5. desember 2025 hafi það auglýst laust til umsóknar tvö embætti héraðsdómara. Annars vegar skipun í embætti dómara sem muni hafa starfsstöð við Héraðsdóm Reykjavíkur en sinna störfum við alla héraðsdómstólana eftir ákvörðun dómstólasýslunnar. Hins vegar setningu í embætti dómara með fyrsta starfsvettvang við Héraðsdóm Reykjavíkur meðan á leyfi skipaðs dómara standi.
Dómnefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara hefur, samkvæmt tilkynningunni, skilað umsögnum sínum til dómsmálaráðherra. Í tilkynningunni segir að það sé niðurstaða dómnefndar að Sindri M. Stephensen sé hæfastur umsækjenda til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara. Þá sé það niðurstaða dómnefndar að Brynjar Níelsson sé hæfastur umsækjenda til að hljóta setningu í embætti héraðsdómara.
Í lok tilkynningarinnar er hins vegar tekið fram að eftir að umsögn dómnefndar barst dómsmálaráðherra hafi Brynjar Níelsson dregið umsókn sína til baka.
Hvort þetta þýði að Brynjar stefni á sæti í borgarstjórn á væntanlega eftir að skýrast innan tíðar.