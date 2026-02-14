Orðið á götunni: Mannlíf hjólar í eigendur Moggans og gerir mikið úr erfiðri stöðu – hættir Moggi að koma út á pappír?

Mannlíf birtir um helgina í slúðurdálki sínum umfjöllun um Morgunblaðið og eigendur þess. Þar segir m.a.: „Morgunblaðið er í miklum vanda þessa dagana. Blaðið hefur tapað gríðarlegum upphæðum undanfarin ár. Guðbjörg Matthíasdóttir, auðkonan úr Vestmannaeyjum, hefur að miklu leyti staðið undir tapinu og þannig bjargað fyrirtækinu. Fullyrt er að hún og aðrir bjargvættir Moggans hafi nú fengið nóg og krafa sé uppi um að taprekstrinum ljúki. Undir liggur sú hótun að félagið fari í þrot ef ekki verði bætt úr skák. Guðbjörg situr í stjórn Árvakurs og hefur fengið á sig þann stimpil að standa fyrir sorpblaðamennsku. Einhverjir hafa ráðlagt henni að fara út með ruslið.“
Orðið á götunni er að ekki þurfi að koma á óvart að rekstur Árvakurs sé þungur en flestir einkareknir fjölmiðlar hafa barmað sér um langt skeið og ýmsir týnt tölunni á liðnum árum. Tíðar uppsagnir hjá Morgunblaðinu þykja renna stoðum undir að ekki sé allt með felldu. Um síðustu áramót var níu reyndum blaðamönnum sagt upp störfum, þar á meðal Kolbrúnu Bergþórsdóttur stjörnublaðamanni og Víði Sigurðssyni, reyndasta íþróttablaðamanni landsins sem sagður er vera hafsjór af fróðleik á því sviði. Mánuði fyrr mun sex starfsmönnum hafa verið sagt upp. Í byrjun þessa árs voru svo gerðar ráðstafanir til að sameina þrjár fréttadeildir og leggja niður Viðskipta Moggann sem sjálfstæða einingu. Við þessar breytingar þótti mjög sjá á blaðinu.
Frá fólki sem hefur yfirgefið Árvakur heyrist að ekki þyrfti að koma á óvart þótt yfirstandandi ár sé síðasta árið sem Morgunblaðið komi út á pappír og verði Mogginn eftir það einungis aðgengilegur í vefútgáfu. Slík þróun hefur verið að ryðja sér til rúms um allan heim hin síðari ár. Pappír er á hröðu undanhaldi og mun brátt heyra sögunni til hvað varðar alla blaðaútgáfu. Að þessum tímamótum mun koma hjá Morgunblaðinu, hvort sem stutt er í það eða eitthvað lengra. Orðrómur um gríðarlegt tap af rekstri Árvakurs, með tilheyrandi uppsögnum og ráðstöfunum, ýtir að sjálfsögðu undir það.
Hin síðari misseri hefur Morgunblaðið verið að færast enn lengra til hægri, meðal annars vegna illskeyttra blaðamanna sem setja svip sinn á miðilinn flesta daga. Útbreiðsla blaðsins fer minnkandi og talið er að sífellt þrengri hópur fólks hafi áhuga á að kaupa blaðið og kynna sér efni þess. Þetta veldur eigendum Árvakurs vaxandi áhyggjum og óróa.
Komi til þess að hætt verði að gefa Morgunblaðið út á pappír, vakna spurningar um örlög rándýru prentvélarinnar sem er í eigu Árvakurs. Heidelberg prentvélin er víst ekki nýtt nema í tvær klukkustundir á viku en kostaði á við skuttogara á sínum tíma. Vegna kaupanna og tengdra bygginga steypti Árvakur sér í miklar skuldir við ríkisbanka sem voru svo afskrifaðar eftir hrun. Um er að ræða afskrifaðar skuldir sem nema um 11 milljörðum króna á núvirði. Fasteignin og lóðarréttindi tengd henni eru samt mikils virði þannig að Árvakur yrði ekki á vonarvöl þó prentvélin hyrfi úr eigu fyrirtækisins.
Orðið á götunni er að fyrirsvarsmenn Árvakurs hafi átt fundi með borgaryfirvöldum til að styrkja heimildir félagsins til nýtingar á fasteign og lóðum í Hádegismóum.