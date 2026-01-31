fbpx
Laugardagur 31.janúar 2026

Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn

Laugardaginn 31. janúar 2026 06:00

Sæmundur „fróði“ Sigfússon frá Odda á Rangárvöllum sigldi til náms í Svarta skóla eða Sorbonne í París á ofanverðri elleftu öld. Hann lagði fram prófskírteini frá Íslandi sem skólameistara fannst skrítið. Íslenska menntakerfið hafði nefnilega tekið upp einkennilegt bókstafa- og litakerfi í stað einkunna á töluformi að kröfu menntamálaráðuneytisins.

Nútímauppeldisfræðingar höfðu komist að raun um að gamla einkunnakerfið væri beinlínis skaðlegt fyrir nemendur. „Þeir fyllast vanmetakennd og höfnunartilfinningu þegar öðrum gengur sýnilega betur en þeim sjálfum. Þetta getur valdið djúpstæðum sálarlegum áföllum sem viðkomandi þarf að kljást við ævina á enda.“ Landspróf og samræmd próf voru lögð niður enda allir skólamenn sammála um að þau væru runnin undan rifjum samkeppnisdjöfulsins.

Í skólum landsins var því tekið upp lita- og bókstafakerfi sem reyndar enginn skilur. Móðir spurði í fjölmiðlum nýlega hvort væri betra að fá grænan lit eða B plús. Enginn gat svarað því af einhverri sannfæringu. Í endalausu hafi af grænum lit er erfitt að skara fram úr enda er það illa séð. Skólakerfið er sósialistískt þar sem stefnt er að jöfnuði og allir fái sömu einkunn. Slíkt á að bæta verulega geðheilsu nemenda.

Skólameistarinn í Svarta skóla sem reyndar var skrattinn sjálfur skildi ekkert í þessu litríka prófskírteini Sæmundar. Hann varð þó yfir sig hrifinn af þessu kerfi sem væri vel til þess fallið að rugla alla í ríminu, valda endalausum deilum og stuðla að varanlegu ólæsi. Skrattinn lagði því til að árangursmælingu í óskiljanlegum litum eða bókstöfum yrði komið upp sem víðast. Þannig er hægt að búa til hið metnaðarlausa samfélag þar sem það borgar sig ekki að leggja hart að sér. „Þetta er góð leið til að steypa heiminum í glötun,“ sagði hann og glotti lævíslega. „Almennt ólæsi er vatn á myllu andskotans.“

Sæmundur fróði lauk reyndar prófi frá Svarta skóla og fékk Skrattann til að skutla sér yfir hafið. Hann gerðist prestur að Odda. Skrattinn fékk sér á hinn bóginn vellaunaða innivinnu í menntamálaráðuneytinu við að undirbúa nemendur fyrir Pisa kannanir.

