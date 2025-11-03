fbpx
Mánudagur 03.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Reynir Traustason: „Haltu kjafti, gamla fiskibollan þín!“

Eyjan
Mánudaginn 3. nóvember 2025 16:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Maður sem nýlega var dæmdur í 17 ára fangelsi fyrir grimmilegt morð réðst ekki alls fyrir löngu inn á skrifstofur Mannlífs og reyndi með hótunum að fá Reyni Traustason til að taka út fréttaúttekt um feril mannsins. Sagðist hættur öllum glæpum. Reynir rak hann á dyr og þá varð nú lítið úr hótunum stórkrimmans og atvikið var í raun broslegt. Reynir er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

Hægt er að hlusta á brot úr þættinum hér:

Eyjan - Reynir Traustason - 5
play-sharp-fill

Eyjan - Reynir Traustason - 5

„Ég get sagt frá því að síðustu afskipti mín af þessum krimmum, það var á Mannlífi þar sem ég fékk heimsókn. Mann sem ég ætla ekki að nefna en var nýverið dæmdur í 17 ára fangelsi fyrir mjög grimmilegt morð. Hann kemur og hefur í hótunum við mig, situr um mig og kemur svo inn, ég bauð honum bara inn á skrifstofu og lokaði að okkur og ritstjórnin, svona maður sá að mönnum var brugðið. Nema þá er hann að krefjast þess að það verði tekin út frétt. Við höfum verið að rifja upp gamla frétt þar sem hann hafði verið að misþyrma einhverjum og svo framvegis og hann krafðist þess að við tækjum þetta út. Og ég spyr: „Af hverju? Er eitthvað rangt í þessu?“

„Nei, ég er bara búinn að vera edrú í öll þessi ár. Ég er löngu búinn að snúa baki við öllum glæpum og þetta er bara ekki sanngjarnt gagnvart börnunum mínum …“ og svo framvegis.

Þannig að ég segi: „Viltu ekki bara að við tökum það fram í lok úttektarinnar að þú hafir nú heldur betur snúið við blaðinu?“

„Nei, þú tekur þetta út,“ sagði hann.

Og þá sagði ég: „Þú bara hypjar þig út. Þú ert ekkert að segja mér fyrir verkum hér.“

Það verður svona brauk og braml og ég sé að það er einhver að reyna að opna til að koma inn að athuga hvað er að gerast. Nema svo tekur hann strikið, opnar, hleypur fram og ég fylgi á eftir honum. Svo stoppar hann í ytri dyrunum og kallar á mig: „Haltu kjafti, gamla fiskibollan þín!“

Ég sagði með mér: „Bíddu, er þetta allt sem þessi mikli glæpamaður hefur að segja? Hefur hann ekkert annað að segja?“ Nema svo fer hann bara út og næsta sem gerist er að hann er orðinn morðingi. Sætir þeim örlögum. Og ég sit uppi með það að vera gömul fiskibolla. Það er öllu skárra.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify.
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 6 klukkutímum
Reynir Traustason: „Haltu kjafti, gamla fiskibollan þín!“
Eyjan
Í gær
Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Undirhundur
Eyjan
Í gær
Björn Jón skrifar: Að staðsetja Sjálfstæðisflokkinn
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Reynir Traustason: Það verður bara að buffa þá, sagði yfirlögregluþjónninn
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Reynir Traustason: Sonja var ógleymanleg – í ævilöngu sambandi við Onassis
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Guðrún vill minnka allt
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Ofurskattar íhaldsaflanna
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Sjálfstæðisflokkurinn auglýsir Valhöll til sölu

Pennar

Björn Jón skrifar: Að staðsetja Sjálfstæðisflokkinn
Sigmundur Ernir skrifar: Ofurskattar íhaldsaflanna
Óttar Guðmundsson skrifar: Búðarrölt lögreglustjórans
Nína Richter skrifar: Þessir fokking baráttudagar kvenna

Mest lesið

Allir eru að bíða eftir að Hafdís kynni til leiks nýjan kærasta – Gerði þetta í staðinn
María segist hafa gert þetta til að halda syni sínum á lífi: „Þetta fólk hló framan í mig”
Misstu samtals yfir 100 kíló á „gamla mátann“ – Gerðu einfaldar breytingar á daglegum venjum
13 ára gömlum var honum rænt af heimili sínu, pyntaður í 43 tíma og svo skotinn í bakið – lifði af en situr eftir stórskuldugur
Hafði kynmök við aðra konu fyrir framan unnusta hennar – Segist hafa gert henni greiða

Nýlegt

Heimi Guðjónssyni heitt í hamsi – „Svo mætir Arnar Sveinn, grjóthaltu bara kjafti“
Þrotabúið fer fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi Brotaflshjóna
Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Eiginkona leikarans segir að þetta hafi verið fyrstu merkin um að maður hennar væri alvarlega veikur
Rakel var á flugvelli þegar hún heyrði athyglisvert samtal: „Þarna stóð ég grunnskólakennarinn við hlið þeirra og sagði ekki orð“
Kemur sá umdeildi og bjargar málunum?
Ofurtölvan stokkar spilin – Arsenal pakkar deildinni saman og United gæti náð Meistaradeildarsæti
Hanna Rún bjó til blómasúlu úr gömlum Mackintosh-kössum
Southgate útilokar ekki að taka að sér starf á Englandi
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Orðið á götunni: Svona gerir maður ekki
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Fjármál ríkislögreglustjóra: Ítrekuð umframkeyrsla og hallarekstur – verktakagreiðslur hlaupa á milljörðum

Fjármál ríkislögreglustjóra: Ítrekuð umframkeyrsla og hallarekstur – verktakagreiðslur hlaupa á milljörðum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Nína Richter skrifar: Þessir fokking baráttudagar kvenna
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Reynir Traustason: Tók bara utan um stefnuvottinn og þakkaði honum fyrir að koma með bréfið
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Orðið á götunni: Nú vaknar Vilhjálmur upp við áralangt sukk

Orðið á götunni: Nú vaknar Vilhjálmur upp við áralangt sukk
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýjar ógnir og nýtt RÚV

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýjar ógnir og nýtt RÚV
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Svarthöfði skrifar: Mogginn vill leiðrétta mannréttindabrot en bara „hóflega“
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Sorg þeirra er okkar sorg

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Sorg þeirra er okkar sorg
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Orðið á götunni: Árvakur vill kaupa fjölmiðla Sýnar
Eyjan
Fyrir 1 viku
Nýir lánaskilmálar í kjölfar hæstaréttardóms stórkostlegt tækifæri fyrir Seðlabankann
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Björn Jón skrifar: Hver er merkasti forsætisráðherra aldarinnar?

Björn Jón skrifar: Hver er merkasti forsætisráðherra aldarinnar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Kvennafrídagurinn breytti öllu

Sigmundur Ernir skrifar: Kvennafrídagurinn breytti öllu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Kerfislega mikilvægt fyrirtæki í vanda
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Gæsalifur og hvítvín
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Svarthöfði skrifar: Glæsilegur dagur íslenskra kvenna – baráttunni fyrir frelsi og réttlæti lýkur aldrei

Svarthöfði skrifar: Glæsilegur dagur íslenskra kvenna – baráttunni fyrir frelsi og réttlæti lýkur aldrei
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Laxness á náttborðinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Þegar Hailey Bieber seldi mér sjálfa mig
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Leiðtogar fylkinga Sjálfstæðisflokksins yfirbjóða hvor annan í stóryrðum vegna bensínlóðamála
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Þrjár leiðir til að gæta íslenskra hagsmuna

Þorsteinn Pálsson skrifar: Þrjár leiðir til að gæta íslenskra hagsmuna
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Sægreifarnir læsa klónum í Sýn – væla svo út af fjölmiðlastyrknum

Orðið á götunni: Sægreifarnir læsa klónum í Sýn – væla svo út af fjölmiðlastyrknum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Thomas Möller skrifar: Mælum rétt
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér

Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér
Eyjan
Fyrir 1 viku
Benedikt Gíslason: Arion banki er minnsti kerfislega mikilvægi bankinn á Norðurlöndum – mikil tækifæri í sameiningu við Kviku
Eyjan
Fyrir 2 vikum
Orðið á götunni: Enn bullar Binni blanki – verður að líta í eigin barm
Eyjan
Fyrir 2 vikum

Benedikt Gíslason: Gott tækifæri til að losa heimilin við verðtrygginguna

Benedikt Gíslason: Gott tækifæri til að losa heimilin við verðtrygginguna
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Björn Jón skrifar: Sic transit gloria mundi

Björn Jón skrifar: Sic transit gloria mundi
Eyjan
Fyrir 2 vikum
Benedikt Gíslason: Verðtryggingin þvælist fyrir bönkunum og vinnur gegn markmiðum Seðlabankans
Eyjan
Fyrir 2 vikum
Sigurður Hólmar skrifar: Treystum fólkinu sem veit hvað það er að gera
Hide picture