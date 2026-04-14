Tímabilið úr sögunni en vonast til að ná HM

Cristian Romero mun ekki spila meira með Tottenham Hotspur á þessu tímabili eftir að hafa orðið fyrir liðbandsmeiðslum í hné.
Fyrirliðinn meiddist í leik gegn Sunderland um helgina, í fyrsta leik Roberto De Zerbi við stjórnvölinn. Atvikið átti sér stað þegar Romero lenti í samstuði við markvörðinn Antonin Kinsky í síðari hálfleik.
Romero fór af velli á 70. mínútu í miklu uppnámi og óttaðist það versta, enda mikilvægt tímabil fram undan bæði hjá félaginu og landsliði hans.
Tottenham hefur ekki enn gefið út opinbera yfirlýsingu um meiðslin eða nákvæman bataferil, en talið er að hann þurfi ekki að fara í aðgerð. Hann verður þó frá keppni í síðustu sex leikjum tímabilsins, sem er mikið áfall fyrir liðið sem er í fallbaráttu.
Tottenham er nú tveimur stigum frá öruggu sæti og hefur ekki unnið leik í 14 tilraunum.
Áætlað er að Romero verði frá í allt að átta vikur, en gæti þó náð sér í tæka tíð fyrir HM sem fer fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada.