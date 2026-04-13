Stígur sögulegt skref og kemur út úr skápnum – „Viljum tjá það sem við finnum“

Ignacio Lago hefur skrifað sig í sögubækurnar í Argentínu eftir að hafa opinberlega stigið fram sem samkynhneigður knattspyrnumaður.
Lago, sem er 23 ára og leikur með Club Atlético Colón í næstefstu deild landsins, er talinn fyrsti atvinnumaðurinn í argentínskum fótbolta til að koma opinberlega út. Hann sagði í viðtali að hann og kærasti hans reyni einfaldlega að tjá sig um það sem þeir finna fyrir.
Fréttin vakti mikla athygli eftir að myndband fór í dreifingu á samfélagsmiðlum þar sem Lago fékk óvænt skilaboð frá kærasta sínum, Gonzalo. Í myndbandinu hrósaði Gonzalo honum fyrir bæði persónuleika og frammistöðu á vellinum, sem hafði greinileg áhrif á leikmanninn.
„Þetta er óútskýranleg ást. Við upplifum hana eins og fótboltann, af ástríðu og viljum tjá það sem við finnum,“ sagði Lago í kjölfarið.
Í ljósi þess að suður-amerísk knattspyrna hefur lengi verið tengd sterkri karlmennskumenningu og fordómum er þetta talið stórt skref fram á við fyrir íþróttina í Argentínu.
Stuðningsmenn Colón hafa brugðist jákvætt við og staðið þétt við bakið á leikmanninum, sem er jafnframt að jafna sig eftir meiðsli. Liðið er í toppsæti deildarinnar og stefnir á sæti í efstu deild.