Fullyrt að óvænt félag sé með Bruno Fernandes á blaði fyrir sumarið

Tyrkneska stórliðið Galatasaray hefur áhuga á Bruno Fernandes fyrir sumarið ef marka má spænska miðilinn Fichajes.
Fernandes hefur verið hvað besti leikmaður United síðustu ár og hefur hann verið frábær á þessari leiktíð frá því Michael Carrick tók við af Ruben Amorim.
Áfram er hann þó nokkuð reglulega orðaður við brottför og Fichajes segir Galatasaray undirbúa rúmlega 50 milljóna punda tilboð í sumar.
Hinn 31 árs gamli Fernandes hafnaði því að fara frá United til Sádi-Arabíu í fyrra þrátt fyrir gylliboð og hugur hans virðist alfarið vera á Old Trafford.