Tölfræðin er Strákunum okkar í hag

Eins og knattspyrnuáhugafólki er eflaust kunnugt um eru framundan vináttuleikir A-landsliðs karla við Kanada 28. mars og Haíti 31. mars. Báðir leikir fara fram á BMO Field í Toronto.
Ísland og Kanada hafa fjórum sinnum áður mæst í A-landsliðum karla og í öllum tilfellum hefur verið um vináttuleiki að ræða. Tvisvar hafa liðin skilið jöfn og tvisvar hefur Ísland fagnað sigri. Þrír leikjanna hafa verið í janúarglugga, þar sem leikmenn úr stærri deildum voru ekki til taks.
Fyrst mættust liðin á Laugardalsvelli árið 2007 og gerðu 1-1 jafntefli, þar sem Gunnar Heiðar Þorvaldsson skoraði mark Íslands.
Því næst léku liðin tvo leiki í Flórída í janúar 2015 þar sem Ísland vann fyrri leikinn 2-1 (mörk Íslands skoruðu Kristinn Steindórsson og Matthías Vilhjálmsson) og 1-1 jafntefli (mark Íslands skoraði Hólmbert Friðjónsson) var niðurstaðan í seinni leiknum.
Loks mættust liðin í Kaliforníu í janúar 2020 og þar vann íslenska liðið 1-0 sigur með marki frá Hólmari Erni Eyjólfssyni.
Ísland og Haítí hafa aldrei áður mæst í A-landsliðum karla og raunar hefur ekkert íslenskt knattspyrnulandslið áður mætt Haítí.
Leikirnir verða í opinni dagskrá á Sýn.