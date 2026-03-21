Benedikt baunar á Arnar og segir val hans skandal – „Hvenær er nóg nóg?“

Benedikt Bóas og Jóhann Alfreð voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni á 433.is.
Arnar Gunnlaugsson valdi landsliðshóp fyrir vináttulandsleiki gegn Kanada og Haítí í lok mánaðar á dögunum. Benedikt er verulega ósáttur við að Tómas Bent Magnússon, leikmaður Hearts, sé ekki valinn.
„Tómas Bent er ekki þarna og það er fyrir mér skandall. Hvar er Tómas Bent? Komst hann bara ekki í hópinn?“ sagði hann.
„Þú verður alltaf að taka einhvern út,“ sagði Helgi þá en Benedikt var ekki lengi að svara.
„Já, ég skal bara taka Gylfa Þór Sigurðsson út. Hann er á undirbúningstímabili á Íslandi. Tómas er á toppnum í Skotlandi.
Tómas Bent gerir alla í kringum sig betri. Það er ekki bara eitthvað sem ég er að segja, heldur er að lesa í skoskum fjölmiðlum. Miðað við enskuslettur Arnars held ég að hann lesi ensku,“ sagði hann.
„Stendur Gylfi ekki svolítið fyrir utan það að vera ekki valinn því hann er á undirbúningstímabilinu á Íslandi? Hann er besti leikmaður Íslandssögunnar,“ spurði Helgi en Benedikt var ekki á því.
„Hann er besti landsliðsmaður sögunnar, um það verður ekki deilt. En undirbúningstímabilið á Íslandi er ekki það sama og að vera að spila alla leiki í Skotlandi og vera á toppnum.“
Benedikt er jafnframt á því að það þurfi að fara að hleypa yngri mönnum að. „Hvenær er nóg nóg?“ spurði hann og á þar við gullkynslóðina.
„Ég trúi ekki öðru en að hann spili landsleik áður en langt um líður. Það er líka svo gaman að eiga allavega einn traustan leikmann í Skotlandi,“ sagði Jóhann um Tómas Bent.
