Slæmar fréttir af De Ligt og heilsu hans

Matthijs de Ligt gæti misst af restinni af tímabilinu hjá Manchester United vegna þrálátra meiðsla í baki.
Hollenski varnarmaðurinn hefur ekki spilað síðan 30. nóvember og óvissa ríkir enn um hvenær hann snýr aftur á völlinn. Upphaflega var talið að meiðslin væru ekki alvarleg, en fyrrum þjálfari liðsins, Ruben Amorim, sagði á sínum tíma að De Ligt yrði aðeins frá í viku.
Sú spá hefur hins vegar ekki gengið eftir og nú er staðan óljós. Núverandi þjálfari, Michael Carrick, viðurkennir að erfitt sé að segja til um framhaldið.
„Það er erfitt að segja til um þetta þar sem þetta hefur tekið svona langan tíma. Bakmeiðsli geta verið þannig að maður heldur að allt sé í lagi, en svo kemur bakslag,“ sagði Carrick.
Manchester United fer nú í 24 daga leikhlé eftir leik gegn Bournemouth og á sjö leiki eftir í apríl og maí. Vonir standa til að De Ligt geti snúið aftur áður en tímabilinu lýkur, en ekkert er öruggt.
„Við verðum einfaldlega að vera þolinmóðir og sjá hvernig þetta þróast. Við viljum fá hann til baka sem fyrst, en það er ekki hægt að gefa nákvæma tímasetningu,“ bætti Carrick við.
Staðan er því enn óljós hjá varnarmanninum.