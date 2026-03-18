Þorði ekki að koma út úr skápnum og sér eftir því – Félagi hans gerði það og tók eigið líf nokkrum árum síðar

Fyrrum atvinnumaður í ensku efstu deild hefur opnað sig um erfiða reynslu sína og segir að hann hefði viljað verða fyrsti opinberlega samkynhneigði leikmaðurinn á Englandi , en að það hafi einfaldlega ekki verið mögulegt á sínum tíma.
Tony Powell, sem lék meðal annars með Bournemouth og Norwich á áttunda áratugnum, segir að lífið hafi verið langt frá því að vera eins fullkomið og það virtist. Þrátt fyrir að spila gegn stórliðum á borð við Liverpool, Manchester United og Arsenal og njóta vinsælda meðal stuðningsmanna, lifði hann tvöföldu lífi.
Powell, sem er nú 78 ára, sagði í viðtali við The Guardian að hann hafi fundið fyrir mikilli einmanaleika. „Ég hataði þetta. Ég vildi bara vera ég sjálfur, en á þeim tíma var ekki góð hugmynd að koma út. Það var erfitt og oft eins og maður gæti ekki talað við neinn,“ sagði hann.
Hann upplýsir einnig að annar samkynhneigður leikmaður hafi verið með honum í klefanum hjá Norwich, en hvorugur þorði að ræða það opinskátt.
Powell rifjar upp samherja sinn Justin Fashanu, sem varð fyrsti atvinnumaðurinn í Englandi til að koma út árið 1990. Fashanu mætti mikilli andstöðu og tók eigið líf árið 1998, aðeins 37 ára gamall.
„Hann var hræddur um að ferillinn myndi enda ef hann kæmi út. Ég talaði við hann nokkrum sinnum, hann var frábær náungi. Það er sorglegt hvernig fór,“ sagði Powell.
Powell yfirgaf Norwich árið 1981 og flutti til Bandaríkjanna þar sem hann lauk ferlinum. Hann býr nú í West Hollywood.