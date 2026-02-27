Kaupverð Arsenal á Gyokeres hækkar og hækkar

Arsenal festi kaup á sænska framherjanum Viktor Gyökeres frá Sporting Lissabon síðasta sumar fyrir 54,8 milljónir punda, en heildarupphæð samningsins getur hækkað upp í 63,5 milljónir með árangurstengdum greiðslum.
Nú þegar líður á tímabilið er ljóst að Lundúnaliðið er þegar farið að greiða hluta af þessum viðbótum. Talið er að Arsenal gæti þegar hafa borgað um 58,3 milljónir punda fyrir framherjann, þar sem ákveðnir skilmálar hafa þegar verið uppfylltir.
Meðal annars fær Sporting 500 þúsund evrur í hvert sinn sem Gyökeres nær 20 mörkum og stoðsendingum samanlagt. Framherjinn er nú kominn með 15 mörk og tvær stoðsendingar og því styttist í næstu greiðslu. Hámarkið fyrir þennan lið samningsins er ein milljón evra.
Þá hefur Arsenal þegar greitt 1,25 milljónir evra eftir að Gyökeres náði 20 leikjum þar sem hann spilaði að minnsta kosti 45 mínútur. Sá bónus getur farið upp í fimm milljónir evra ef hann nær 80 slíkum leikjum, en hann er nú kominn í 30.
Að lokum tengjast greiðslur einnig árangri Arsenal í deildinni. Sporting fær eina milljón evra í hvert skipti sem Arsenal tryggir sér sæti í Meistaradeildinni, með hámark upp á fjórar milljónir.
Ef Gyökeres heldur áfram á sömu braut er ljóst að Arsenal mun glaðlega greiða þessar viðbætur.