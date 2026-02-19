Mættur aftur í Garðabæinn – „Ég nenni ekki að hafa þetta of væmið”

Markvörðurinn Sveinn Sigurður Jóhannesson er kominn aftur í Stjörnuna.
Sveinn, sem er 31 árs gamall, yfirgaf Stjörnuna 2018 og gekk í raðir Vals, hvar hann hefur mest megnis verið varamarkvörður.
Síðan hefur hann spilað um stutt skeið með Vestra en er mættur aftur í Garðabæinn.
Mun Sveinn koma til með að berjast við Árna Snæ Ólafsson um markvarðastöðuna hjá Stjörnunni.
Tilkynning Stjörnunnar
Við kynnum nýjasta leikmann liðsins, sem margir nú þekkja fyrir og hafa séð áður í Stjörnutreyjunni!
Sveinn Sigurður Jóhannesson snýr aftur á Samsungvöllinn eftir nokkurra ára dvöl í Val en hann fór frá Stjörnunni 2018.
„Ég nenni ekki að hafa þetta of væmið, en það er varla sá staður til sem geymir jafn margar klukkustundir eða minningar og Stjörnuvöllurinn í mínu lífi. Gott að sjá að loksins sé búið að finna réttu uppáhellinguna frá dögunum þegar Siggi Dúlla bauð upp á svarta seyðið sitt. Það eru enn menn sem neita að drekka kaffi eftir þá reynslu.
Ég mun leggja allt á borðið fyrir félagið, eins og ég hef alltaf gert. Massey Fergusoninn mun alltaf ganga, sama hvað á dynur. Það eru virkilega spennandi tímar framundan hjá Stjörnunni og ég hlakka til að mæta aftur á völlinn minn þar sem þetta allt byrjaði. Áfram Stjarnan!” segir Sveinn Sigurður um heimkomuna.
Eins og þið getið lesið þá er okkar maður vel spenntur fyrir komandi verkefni og kemur stútfullur af bæði metnaði og gleði inn í hópinn fyrir komandi tímabil.
Einnig erum við virkilega ánægð með að fá Svenna til baka og við vitum að Garðbæingar og Stjörnufólk munu taka honum fagnandi!
Velkominn aftur Svenni Siggi!