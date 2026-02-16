Umboðsmaður Klopp með sleggju – United og Liverpool hafa reynt að fá hann á síðustu mánuðum

Umboðsmaður Jürgens Klopp, Marc Kosicke, hefur greint frá því að Manchester United hafi sýnt Klopp áhuga eftir að hann lét af störfum hjá Liverpool en að þeim áhuga hafi verið hafnað.
Kosicke sagði að fleiri félög hefðu einnig haft samband. „Jafnvel Manchester United og Chelsea könnuðu málið, þó Jürgen hafi skýrt tekið fram að hann myndi ekki þjálfa annað félag á Englandi,“ sagði hann.
„Þessar fyrirspurnir halda áfram að berast.“
Klopp kvaddi Liverpool eftir farsælt tímabil þar sem hann vann marga titla og byggði upp eitt sterkasta lið Evrópu. Hann hefur áður gefið til kynna að hann vilji taka sér hlé frá þjálfun eftir krefjandi ár í starfi.
Ummæli umboðsmannsins staðfesta þó að eftirspurn eftir þjónustu Þjóðverjans sé enn mikil meðal stórliða. Afstaða Klopp virðist hins vegar skýr þegar kemur að ensku úrvalsdeildinni.
Óvíst er hvert næsta skref hans verður, en ljóst er að áhugi á honum á alþjóðavísu er áfram til staðar og er hann mikið orðaður við Real Madrid.