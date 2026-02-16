Drátturinn í bikarnum: Notalegt fyrir Arsenal en City fer á erfiðan útivöll

Mansfield Town, sem leikur í ensku C-deildinni (League One), fær stórlið Arsenal í heimsókn í fimmtu umferð FA-bikarsins.
Mansfield tryggði sér sæti í umferðinni með glæsilegum 2-1 sigri á Burnley úr úrvalsdeildinni á laugardag, þar sem liðið sneri leiknum við í síðari hálfleik á Turf Moor.
Í öðrum áhugaverðum viðureignum mætast Newcastle og Manchester City, í einni af tveimur viðureignum þar sem tvö úrvalsdeildarlið eigast við. Leikurinn er endurtekning á einvígi liðanna í undanúrslitum deildarbikarsins á tímabilinu.
Utandeildarliðið Macclesfield gæti fengið enn eitt úrvalsdeildarliðið í röð, en sigurvegari leiks þeirra og Brentford mætir West Ham.
Sunderland fer í annan útileik í röð og mætir annað hvort Port Vale eða Bristol City. Þeim leik var frestað vegna vatns á vellinum.
Þá fær Wrexham, sem berst um sæti í úrvalsdeild Championship, Chelsea í heimsókn.
Leikirnir í fimmtu umferð fara fram helgina 7.-8. mars.
Leikirnir:
Fulham v Southampton
Port Vale eða Bristol City v Sunderland
Newcastle v Manchester City
Leeds United v Norwich City
Mansfield Town v Arsenal
Wolves v Liverpool
Wrexham v Chelsea
West Ham v Macclesfield eða Brentford