Greina frá óvæntum tilboðum sem bárust í janúar

Chelsea og Aston Villa eru sögð hafa kannað möguleikann á að fá Lucas Bergvall frá Tottenham í janúarglugganum, samkvæmt fréttum.
Bergvall, sem er 20 ára sænskur landsliðsmaður, átti frábært fyrsta tímabil hjá Tottenham 2024-25 og var valinn leikmaður tímabilsins hjá félaginu. Hann lék 45 leiki í öllum keppnum undir stjórn Ange Postecoglou þegar Spurs enduðu tímabilið á að vinna Evrópudeildina.
Miðjumaðurinn missti þó af úrslitaleiknum vegna meiðsla. Góð frammistaða hans varð til þess að Tottenham bauð honum nýjan langtímasamning til sex ára.
Þrátt fyrir þann samning greinir miðillinn The Athletic frá því að bæði Chelsea og Aston Villa hafi haft samband við Tottenham í janúar til að kanna stöðu leikmannsins.
Tottenham er hins vegar talið líta á Bergvall sem lykilmann til framtíðar og ekki áhugasamt um að selja hann. Áhugi annarra stórliða sýnir þó hversu hratt Bergvall hefur skapað sér nafn í ensku úrvalsdeildinni.