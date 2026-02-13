Fyrrum leikmaður United inn í teymið – Á að hjálpa Andra Lucasi og félögum að bjarga sér frá falli

Phil Jones er kominn aftur til Blackburn Rovers sem hluti af þjálfarateymi félagsins, 15 árum eftir að hann yfirgaf félagið sem leikmaður.
Jones, sem er 33 ára, hefur gengið til liðs við teymi nýs knattspyrnustjóra Blackburn, Michael O’Neill. O’Neill mun sinna starfinu samhliða því að vera áfram landsliðsþjálfari Norður-Írlands til loka tímabilsins. Verkefni hans hjá Blackburn er að halda liðinu í Championship-deildinni, en félagið situr nú í 22. sæti og er í fallhættu.
Andri Lucas Guðjohnsen er framherji Blackburn.
Jones ólst upp hjá Blackburn og lék sinn fyrsta leik fyrir félagið árið 2009 áður en hann fór til Manchester United tveimur árum síðar. Þetta er hans fyrsta starf sem þjálfari hjá meistaraflokki eftir að hann lagði skóna á hilluna í ágúst 2024.
Eftir að hann yfirgaf United starfaði hann sem þjálfari hjá yngri flokkum félagsins og lauk jafnframt námi í íþróttastjórnun.
Með í þjálfarateyminu er einnig Steven Davis, fyrrum leikmaður Southampton og leikjahæsti landsliðsmaður Norður-Írlands, sem hefur áður unnið með O’Neill. Blackburn vonast til að nýtt teymi hjálpi liðinu í fallbaráttunni.