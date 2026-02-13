Dagskrá Strákanna okkar í haust: Spila á Laugardalsvelli tvo laugardaga í röð í nýjum lengri landsleikjaglugga

UEFA hefur birt leikjaniðurröðun fyrir Þjóðadeild karla.
Ísland leikur þar í C-deild og er með Búlgaríu, Eistlandi og Lúxemborg eða Möltu í riðli.
Leikirnir fara fram í nýjum og löngum landsleikjaglugga í kringum mánaðarmótin september/október annars vegar og í hefðbundnum glugga í nóvember hins vegar.
Leikir Íslands:
Ísland – Eistland laugardaginn 26. september
Lúxemborg/Malta – Ísland þriðjudaginn 29. september
Ísland – Búlgaría laugardaginn 3. október
Eistland – Ísland þriðjudaginn 6. október
Búlgaría – Ísland föstudaginn 13. nóvember
Ísland – Lúxemborg/Malta mánudaginn 16. nóvember