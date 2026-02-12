Með afar kaldar kveðjur til fyrrum vinnuveitenda sinna

Fyrrverandi knattspyrnustjóri Tottenham, Ange Postecoglou, hefur gagnrýnt félagaskiptastefnu félagsins og heldur því fram að það sé í raun ekki stórt félag.
Ummælin lét Ástralinn falla í hlaðvarpinu Stick to Football í kjölfar þess að Thomas Frank var rekinn, en Tottenham er aðeins fimm stigum fyrir ofan fallsæti.
„Þegar þú horfir á útgjöldin og sérstaklega launastrúktúrinn þá eru þeir ekki stórt félag. Þegar við reyndum að kaupa leikmenn komum við einfaldlega ekki til greina fyrir þá,“ segir Postecoglou.
Hann nefndi leikmenn á borð við Pedro Neto, Bryan Mbeumo, Antoine Semenyo og Marc Guehi, sem Tottenham missti af á síðasta ári.
Postecoglou stýrði Tottenham í fimmta sæti deildarinnar á sínu fyrsta tímabili og vann Evrópudeildina í vor, en var rekinn eftir að liðið hafnaði í 17. sæti deildarinnar.
„Til að vinna þarftu að taka áhættu. Félagið taldi sig vera eitt af stóru liðunum, en raunveruleikinn er sá að það er það ekki,“ segir hann.