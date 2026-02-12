Fleiri ákærur koma upp – Er nú sakaður um alls fimm nauðganir

Fyrrverandi leikmaður Arsenal, Thomas Partey, hefur verið ákærður fyrir tvær nauðgunir til viðbótar samkvæmt tilkynningu frá bresku saksóknarayfirvöldunum (CPS).
Partey hefur áður komið fyrir dóm þar sem hann neitaði sök í máli sem snýr að því að hafa nauðgað tveimur konum og beitt þriðju konu kynferðisofbeldi. Réttarhöld í því máli eiga að fara fram í nóvember.
Í nýrri yfirlýsingu CPS kemur fram að nýju ákærurnar tengist öðru máli og meintum brotum frá árinu 2020. Um er að ræða sérstaka rannsókn sem lögreglan í London (Metropolitan Police) hefur unnið að. Samkvæmt saksóknurum voru þær ásakanir fyrst tilkynntar í ágúst á síðasta ári.
Ásakanirnar sem Partey hefur áður neitað tengjast atvikum sem áttu að hafa gerst árin 2021 og 2022, þegar hann var lykilleikmaður hjá Arsenal. Hann var formlega ákærður fjórum dögum eftir að samningur hans við félagið rann út í júní.
Partey, sem er 32 ára, leikur nú með Villarreal á Spáni. Skilorð hans koma ekki í veg fyrir að hann spili knattspyrnu, en honum ber að láta lögreglu vita með sólarhringsfyrirvara um utanlandsferðir og má ekki hafa samband við kærendur.
Talsmaður CPS sagði að Partey væri nú ákærður fyrir alls fimm nauðganir og eitt kynferðisbrot gegn þremur konum, auk nýju ákæranna sem tengjast einni konu til viðbótar. Hann á að mæta fyrir dóm í Westminster 13. mars.