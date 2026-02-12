Borgarstjóri og forsætisráðherra hjóla í Íslandsvininn eftir ummæli hans um innflytjendur

Andy Burnham, borgarstjóri Manchester, hefur gagnrýnt harðlega ummæli Sir Jim Ratcliffe, meðeiganda Manchester United, um innflytjendur og sagt þau ganga gegn gildum borgarinnar.
Ratcliffe, stofnandi og stjórnarformaður INEOS og minnihlutaeigandi í Manchester United, sagði nýverið að „Bretland hafi í raun verið numið af innflytjendum“. Ummælin vöktu sterk viðbrögð víða í Bretlandi.
Ratcliffe er mikill Íslandsvinur og eyðir talsverðum tíma hér á landi, hann á stórt landsvæði á Austurlandi.
Burnham svaraði í yfirlýsingu og var ómyrkur í máli. „Þessi ummæli ganga gegn öllu því sem Manchester hefur staðið fyrir í gegnum tíðina,“ sagði hann og vísaði til þess að Manchester hefði lengi verið borg þar sem fólk af ólíkum uppruna hefði unnið saman að uppbyggingu samfélagsins og stofnana þess, þar á meðal Manchester United.
Hann bætti við. „Það er eitt að kalla eftir takmörkunum á innflytjendum; að lýsa fólki sem kemur hingað sem fjandsamlegu innrásarafli er allt annað. Það er ónákvæmt, móðgandi, eldfimt og ætti að draga til baka.“
Burnham lagði einnig áherslu á jákvætt framlag innflytjenda. „Knattspyrnumenn sem hafa komið alls staðar að úr heiminum til að spila í Manchester hafa auðgað líf á svæðinu,“ sagði hann og hrósaði einnig starfsfólki í heilbrigðiskerfinu og öðrum lykilatvinnugreinum.
Í því sem margir túlka sem skot á Glazer fjölskylduna, sem á meirihluta í Manchester United, sagði hann jafnframt að gagnrýni ætti frekar að beinast að þeim sem hafa lagt lítið af mörkum til samfélagsins en hafa í staðinn árum saman tekið fé út úr einni stoltustu stofnun okkar.
Forsætisráðherra Bretlands, Keir Starmer, kallaði ummæli Ratcliffe „móðgandi og röng“ og hvatti hann til að biðjast afsökunar.
Ratcliffe keypti hlut í Manchester United árið 2023 og hefur INEOS síðan tekið yfir stjórn knattspyrnumála hjá félaginu. Málið hefur vakið mikla pólitíska og samfélagslega umræðu í Bretlandi.