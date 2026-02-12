fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Borgarstjóri og forsætisráðherra hjóla í Íslandsvininn eftir ummæli hans um innflytjendur

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Helgi Jean og Hjálmar Örn í góðum gír

433
433Sport

Borgarstjóri og forsætisráðherra hjóla í Íslandsvininn eftir ummæli hans um innflytjendur

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 11:30

Ratcliffe hefur keypt stórt landsvæði á Íslandi.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Andy Burnham, borgarstjóri Manchester, hefur gagnrýnt harðlega ummæli Sir Jim Ratcliffe, meðeiganda Manchester United, um innflytjendur og sagt þau ganga gegn gildum borgarinnar.

Ratcliffe, stofnandi og stjórnarformaður INEOS og minnihlutaeigandi í Manchester United, sagði nýverið að „Bretland hafi í raun verið numið af innflytjendum“. Ummælin vöktu sterk viðbrögð víða í Bretlandi.

Ratcliffe er mikill Íslandsvinur og eyðir talsverðum tíma hér á landi, hann á stórt landsvæði á Austurlandi.

Meira:
Íslandsvinurinn segir bótaþega og innflytjendur að knésetja ríkið – Vill sjá niðurskurð eins og hann fór í

Burnham svaraði í yfirlýsingu og var ómyrkur í máli. „Þessi ummæli ganga gegn öllu því sem Manchester hefur staðið fyrir í gegnum tíðina,“ sagði hann og vísaði til þess að Manchester hefði lengi verið borg þar sem fólk af ólíkum uppruna hefði unnið saman að uppbyggingu samfélagsins og stofnana þess, þar á meðal Manchester United.

Getty Images

Hann bætti við. „Það er eitt að kalla eftir takmörkunum á innflytjendum; að lýsa fólki sem kemur hingað sem fjandsamlegu innrásarafli er allt annað. Það er ónákvæmt, móðgandi, eldfimt og ætti að draga til baka.“

Burnham lagði einnig áherslu á jákvætt framlag innflytjenda. „Knattspyrnumenn sem hafa komið alls staðar að úr heiminum til að spila í Manchester hafa auðgað líf á svæðinu,“ sagði hann og hrósaði einnig starfsfólki í heilbrigðiskerfinu og öðrum lykilatvinnugreinum.

Í því sem margir túlka sem skot á Glazer fjölskylduna, sem á meirihluta í Manchester United, sagði hann jafnframt að gagnrýni ætti frekar að beinast að þeim sem hafa lagt lítið af mörkum til samfélagsins en hafa í staðinn árum saman tekið fé út úr einni stoltustu stofnun okkar.

Forsætisráðherra Bretlands, Keir Starmer, kallaði ummæli Ratcliffe „móðgandi og röng“ og hvatti hann til að biðjast afsökunar.

Ratcliffe keypti hlut í Manchester United árið 2023 og hefur INEOS síðan tekið yfir stjórn knattspyrnumála hjá félaginu. Málið hefur vakið mikla pólitíska og samfélagslega umræðu í Bretlandi.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 30 mínútum
Borgarstjóri og forsætisráðherra hjóla í Íslandsvininn eftir ummæli hans um innflytjendur
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ætlar að draga sig úr sviðsljósinu af því að fólk styður ekki við skoðanir hennar
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
United getur gleymt því að fá Tuchel í sumar – Var að gera nýjan samning
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Fékk væna sekt fyrir að keyra yfir á rauðu – Vildi ekki gefa upp hver var að keyra
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Vandræðin halda áfram eftir að United vildi kaupa hann – Kippt af velli snemma í fyrri hálfleik
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Lítur ekki vel út hjá leikmanni Liverpool – Fékk súrefni og var borin af velli í gær
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Uppljóstrar því hvað hann sagði við reiðu konuna á meðan hlé var gert á útsendingu
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Forest búið að reka Dyche sem er þriðji stjórinn sem fær sparkið á tímabilinu

Mest lesið

„Kanadíski Epstein“ afplánar 11 ára dóm – Bauð Andrew í heimsókn á karabíska lúxusgrenið sitt þar sem mansal og myrkraverk tíðkuðust
Eftir brottreksturinn er Halldór sagður vera mættur í nýtt starf – Fór í klifurvegg í Garðabænum og sá hann að störfum
Ungur maður lést vegna veiru sem er stórhættuleg – Berst með nagdýrum og smitast með þessum hætti
Sindri selur í Skerjafirði – Allt til alls í glæsilegu einbýli á pöllum
Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“

Nýlegt

Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“
Kveðst furðu lostinn – „Mér finnst ótrúlegt að Gylfi Þór láti bjóða sér þetta“
Hættuleg hnífaárás á vinnusvæði í Suðurnesjabæ
Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Uppljóstrar því hvað hann sagði við reiðu konuna á meðan hlé var gert á útsendingu
Forest búið að reka Dyche sem er þriðji stjórinn sem fær sparkið á tímabilinu
Íslandsvinurinn segir bótaþega og innflytjendur að knésetja ríkið – Vill sjá niðurskurð eins og hann fór í
Ætla sér að reyna að kaupa Grealish þrátt fyrir meiðslin
Liverpool með öflugan sigur á erfiðasta útivelli deildarinnar
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Liverpool með öflugan sigur á erfiðasta útivelli deildarinnar
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Subbulegt brot hjá Phil Foden í kvöld – Hvernig fékk hann ekki rautt spjald?

Subbulegt brot hjá Phil Foden í kvöld – Hvernig fékk hann ekki rautt spjald?
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
City farið að anda ofan í hálsmálið á Arsenal – Slátruðu Fulham í fyrri hálfleik
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Áfall í herbúðum Arsenal – Havertz meiddur á nýjan leik
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Eftir brottreksturinn er Halldór sagður vera mættur í nýtt starf – Fór í klifurvegg í Garðabænum og sá hann að störfum

Eftir brottreksturinn er Halldór sagður vera mættur í nýtt starf – Fór í klifurvegg í Garðabænum og sá hann að störfum
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Breiðablik niðurlægt í Svíþjóð

Breiðablik niðurlægt í Svíþjóð
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Sjáðu ótrúlegt dauðafæri Cole Palmer í gær – Hvernig fór hann að því að skora ekki?
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Tómas Bent stelur fyrirsögnunum í enskum blöðum – „Hell Bent“

Tómas Bent stelur fyrirsögnunum í enskum blöðum – „Hell Bent“
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Þetta er ástæða þess að De Zerbi sagði upp í Frakklandi
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Ungur maður lést vegna veiru sem er stórhættuleg – Berst með nagdýrum og smitast með þessum hætti
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Guardiola segir að þetta sé stærsta vandamál Haaland

Guardiola segir að þetta sé stærsta vandamál Haaland
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Arne Slot heiðarlegur – Veit ekki hvort hann haldi starfinu ef þetta gerist

Arne Slot heiðarlegur – Veit ekki hvort hann haldi starfinu ef þetta gerist
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Manchester United haggast ekki
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Opinberuðu tíðindin af Söndru með afar skemmtilegu myndbandi
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Stjarnan unga sögð á blaði hjá fjórum liðum á Englandi

Stjarnan unga sögð á blaði hjá fjórum liðum á Englandi
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Svona verður meistari meistaranna
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Sagður hissa á stöðunni og er í kjölfarið orðaður við Arsenal og Liverpool
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
United og Chelsea gætu farið til Norður-Noregs og sótt leikmann
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Jóhann Berg kallaður inn í landsliðshópinn

Jóhann Berg kallaður inn í landsliðshópinn
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Salah sagður hafa gefið grænt ljós – Verðmiðinn ekki svo hár

Salah sagður hafa gefið grænt ljós – Verðmiðinn ekki svo hár
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Munu þess vegna aðeins ráða mann til skamms tíma
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Sjáðu viðbrögð hins hárprúða stuðningsmanns þegar ljóst varð að draumurinn um klippingu myndi ekki rætast

Sjáðu viðbrögð hins hárprúða stuðningsmanns þegar ljóst varð að draumurinn um klippingu myndi ekki rætast
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Viðræðurnar sigldu í strand – Vildi tæpum 600 milljónum meira í laun
433Sport
Í gær
Rándýrar breytingar í Manchester – Svona verða þær
433Sport
Í gær

Þessir eru líklegastir til að taka við af Frank

Þessir eru líklegastir til að taka við af Frank
433Sport
Í gær

Thomas Frank rekinn frá Tottenham

Thomas Frank rekinn frá Tottenham
433Sport
Í gær
Sjáðu hið dramatíska augnablik í Edinborg – Íslendingurinn hetjan undir lokin
433Sport
Í gær
Það erfiðasta sem Slot hefur upplifað á ferlinum