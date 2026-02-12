Arsenal tapaði stigum í toppbaráttunni

Brentford og Arsenal deildu með sér stigunum í lokaleik umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni.
Topplið Arsenal var ekki sannfærandi í kvöld en Noni Madueke kom þeim yfir með skallamarki eftir klukkutíma leik.
Tíu mínútum síðar svaraði Keane Lewis-Potter með skallamarki fyrir heimamenn og staðan orðin jöfn á ný.
Lokamínúturnar voru spennandi og lið Brentford var ekki síður líklegt til að sækja sigurinn. Lokatölur urðu þó 1-1.
Arsenal er nú með aðeins fjögurra stiga forskot á Manchester City á toppi deildarinnar. Brentford er í sjöunda sæti, aðeins fjórum stigum frá fjórða sætinu.