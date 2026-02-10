Chelsea glutraði forskotinu niður og vandræði Tottenham halda áfram – Sjáðu ótrúlegt klúður Palmer í blálokin

Þremur leikjum var að ljúka í ensku úrvalsdeildinni og var nóg um mörk.
Á Stamford Bridge var Chelsea komið í frábær mál gegn Leeds en Joao Pedro og Cole Palmer komu þeim í 2-0. Lukas Nmecha minnkaði muninn um miðjan seinni hálfleik og skömmu síðar jafnaði Noah Okafor með mjög skrautlegu marki.
Chelsea leitaði að sigurmarkinu og undir lokin klúðraði Palmer dauðafæri á ótrúlegan hátt, eins og má sjá hér að neðan. Allt kom fyrir ekki og lokatölur 2-2.
Vandræði Tottenham halda áfram og liðið er komið í alvöru fallbaráttu, en Newcastle rétti úr kútnum með sigri á þeim í kvöld. Malick Thiaw og Jacob Ramsey skoruðu í 1-2 sigri og er liðið um miðja deild.
Bournemouth vann loks 1-2 sigur á Everton, en stöðutöfluna má sjá hér að neðan.
Palmer just missed this against Leeds in injury time wtf pic.twitter.com/hBuYZ16beR
