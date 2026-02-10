fbpx
Þriðjudagur 10.febrúar 2026

Sesko bjargaði stigi fyrir United í London

Chelsea glutraði forskotinu niður og vandræði Tottenham halda áfram – Sjáðu ótrúlegt klúður Palmer í blálokin

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 21:35

Þremur leikjum var að ljúka í ensku úrvalsdeildinni og var nóg um mörk.

Á Stamford Bridge var Chelsea komið í frábær mál gegn Leeds en Joao Pedro og Cole Palmer komu þeim í 2-0. Lukas Nmecha minnkaði muninn um miðjan seinni hálfleik og skömmu síðar jafnaði Noah Okafor með mjög skrautlegu marki.

Chelsea leitaði að sigurmarkinu og undir lokin klúðraði Palmer dauðafæri á ótrúlegan hátt, eins og má sjá hér að neðan. Allt kom fyrir ekki og lokatölur 2-2.

Vandræði Tottenham halda áfram og liðið er komið í alvöru fallbaráttu, en Newcastle rétti úr kútnum með sigri á þeim í kvöld. Malick Thiaw og Jacob Ramsey skoruðu í 1-2 sigri og er liðið um miðja deild.

Bournemouth vann loks 1-2 sigur á Everton, en stöðutöfluna má sjá hér að neðan.

Standings provided by Sofascore

