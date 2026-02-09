Gary Neville með kenningu um það sem gerðist á Anfield í gær

Gary Neville gagnrýndi harðlega ákvörðun dómarateymisins að dæma þriðja mark Manchester City ógilt í dramatískum 2-1 sigri liðsins á Liverpool á Anfield og lét skoðun sína skýrt í ljós í beinni útsendingu.
Leikurinn var æsispennandi undir lokin. Liverpool hafði komist yfir með aukaspyrnu frá Dominik Szoboszlai en City sneri leiknum við með marki frá Bernardo Silva og vítaspyrnumarki Erling Haaland í uppbótartíma. Í blálokin virtist City svo bæta við þriðja markinu þegar Rayan Cherki skaut að auðu marki langt utan af velli.
Í aðdragandanum togaði Szoboszlai í treyju Haaland og dómarinn gaf merki um hagnað. Haaland togaði þá á móti í Szoboszlai og boltinn endaði í netinu. VAR greip hins vegar inn í og markið var dæmt af.
Neville var ósáttur og sagði í lýsingu. „VAR er að segja að þú getir ekki leyft hagnað en síðan hunsað það.“ Hann bætti við.
„Þetta finnst manni svo ósanngjarnt, ég veit að reglurnar eru til staðar en tilfinningin fyrir leiknum er horfin.“
Þá sagði hann einnig. „Það er enginn fótboltamaður sem myndi dæma þetta mark af, en það verður gert.“ Ummælin hafa vakið miklar umræður meðal stuðningsmanna eftir leik.