Verða nú að kaupa varnarmanninn frá Milan

Sunnudagur 08.febrúar 2026

Hörður Snævar Jónsson
Sunnudaginn 8. febrúar 2026 17:30

Alex Jimenez

Alex Jimenez, varnarmaður AC Milan, er á leiðinni í varanleg félagaskipti til Bournemouth eftir að ákvæði í lánssamningi hans var virkjað.

Jimenez, sem er 20 ára, hefur verið á láni hjá enska félaginu og með ákveðnum leikjafölda uppfyllti hann skilyrði sem gera félagaskiptin varanleg. Bournemouth mun greiða AC Milan um 16,8 milljónir punda fyrir leikmanninn auk allt að 4,5 milljóna punda í mögulegum viðbótargreiðslum.

Ákvæðið virkjaðist þegar Jimenez byrjaði leik Bournemouth gegn Aston Villa um helgina og lék í 86 mínútur. Með því náði hann þeim leikjafjölda eða mínútufjölda sem tilgreindur var í samningnum.

Samkvæmt samkomulaginu mun Jimenez skrifa undir langtímasamning við Bournemouth sem gildir til júní 2031. Þetta sýnir traust félagsins á spænska varnarmanninum, sem hefur þótt standa sig vel síðan hann kom til félagsins.

Bournemouth hefur því tryggt sér efnilegan ungan leikmann til framtíðar, á meðan Milan fær umtalsverða fjárhæð fyrir sölu hans. Jimenez fær nú tækifæri til að festa sig í sessi í ensku úrvalsdeildinni til lengri tíma.

