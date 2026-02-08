Segir Guð hafa tekið stjórnina og þess vegna sé hann í City en ekki Liverpool

Marc Guehi segir að það hafi ekki verið alfarið hans ákvörðun að ganga til liðs við Manchester City í janúar og þakkar Guði fyrir hvernig málin þróuðust.
Enska landsliðsmiðvörðurinn, 25 ára, var keyptur til City fyrir um 20 milljónir punda í síðasta mánuði. Hann var þó nálægt því að ganga til liðs við Liverpool síðasta sumar, en þau félagaskipti fóru út um þúfur eftir að hann hafði þegar hafið læknisskoðun.
Nú er Guehi á leiðinni að mæta Liverpool á Anfield og ræddi málið í viðtali við Sky Sports. „Ég hef sagt áður að þetta var ekki alveg undir mér komið. Þetta var áætlun Guðs og hún rættist,“ sagði hann. Hann bætti við að hann hlakki til leiksins gegn erfiðum andstæðingi í frábæru andrúmslofti.
Guehi hefur þegar unnið Liverpool þrisvar á tímabilinu sem fyrirliði Crystal Palace. Palace vann Samfélagsskjalinn gegn Liverpool eftir vítaspyrnukeppni, lagði þá einnig í deildinni og vann svo sannfærandi sigur á Anfield í deildabikarnum. Hann þekkir því vel til andstæðingsins.