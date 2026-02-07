Vill ekki segja til um hvort færslan á Instagram hafi kostað hann sekt

Thomas Frank, knattspyrnustjóri Tottenham, hefur hafnað því að Cristian Romero sé að leiða einhvers konar uppreisn leikmanna hjá félaginu.
Hann vildi þó lítið segja um hvort fyrirliðinn hafi verið sektaður eða skammaður vegna ummæla sinna á samfélagsmiðlum.
Rétt eftir að félagaskiptaglugganum í janúar lauk lét Romero í ljós óánægju með breidd leikmannahópsins og kallaði hana „skammarlega“. Ummælin vöktu mikla athygli og voru túlkuð af sumum sem gagnrýni á stjórn félagsins.
Á blaðamannafundi á fimmtudag var Frank ítrekað spurður út í málið. Hann svaraði því til að allt hefði verið afgreitt innan félagsins. „Allt hefur verið leyst innanhúss,“ sagði Daninn nokkrum sinnum.
Um færslu Romero sagði Frank. „Það er það skemmtilega við ritaðan texta að fólk getur lesið ýmislegt út úr honum. Enginn veit nákvæmlega hvað hann átti við nema Romero sjálfur og þeir sem hafa rætt við hann.“
Málið virðist því ekki verða rætt frekar opinberlega af hálfu Tottenham.