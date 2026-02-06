Alls ekki víst að Carrick verði ráðinn – Þessir koma einnig til greina

Michael Carrick hefur farið af stað með látum sem bráðabirgðastjóri Manchester United, en ekkert er þó á hreinu varðandi framtíð hans, en hann var ráðinn út þessa leiktíð eftir brottrekstur Ruben Amorim.
Amorim gekk bölvanlega í starfi en Carrick hefur létt á öllu síðan hann tók við og er spilamennska United allt önnur. Hefur liðið unnið alla þrjá leikina undir hans stjórn, gegn Manchester City, Arsenal og Fulham.
BBC segir United þó ekki hafa tekið ákvörðun um að halda Carrick lengur í starfi en fram á sumar. Það komi þó til greina en fleiri nöfn eru einnig á blaði. Þar má nefna Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Carlo Ancelotti og Julian Nagelsmann.
Manchester United mætir Tottenham á Old Trafford um helgina og ef góð úrslit nást þær gætu stuðningsmenn farið að kalla eftir því að Carrick fái lengri samning.