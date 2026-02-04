Skoða hvort möguleiki sé á að fá Casemiro í sumar – Svakalegur launapakki hugsanleg hindrun

Bandaríska MLS-liðið LA Galaxy er að kanna möguleikann á að fá miðjumanninn Casemiro til liðs við sig á frjálsri sölu í sumar. Brasilíumaðurinn hefur staðfest að hann yfirgefi Manchester United þegar samningur hans rennur út í júní.
Casemiro, sem er 33 ára, gekk til liðs við Manchester United frá Real Madrid árið 2022 fyrir um 70 milljónir punda og hefur spilað 148 leiki fyrir félagið og skorað 22 mörk. Hann hefur verið í lykilhlutverki á tímabilinu og sérstaklega blómstrað undir stjórn bráðabirgðastjórans Michael Carrick, eftir að Ruben Amorim var rekinn í janúar.
Samkvæmt Daily Mail skoðar LA Galaxy hvort félagið geti samið við Casemiro. Yrði hann einn af þeim leikmönnum sem fengju undanþágu til að þiggja hærri laun en launaþak MLS segir til um ef skiptin raungerast.
Það er þó ólíklegt að LA Galaxy ráði við launapakka sem er nálægt þeim sem Casemiro er með hjá United, eða um 375 þúsund pund. Því er kappinn einnig orðaður við Sádi-Arabíu.