Tvö stórlið íhuga að semja við Oxlade-Chamberlain

Celtic er sagt hafa áhuga á Alex Oxlade-Chamberlain. Sky Sports segir frá, en enski miðjumaðurinn, sem er 32 ára, er samningslaus og getur því skrifað undir þó félagaskiptaglugginn víða sé lokaður.
Oxlade-Chamberlain á að baki glæsilegan feril. Hann er uppalinn hjá Southampton en gekk til liðs við Arsenal árið 2011 fyrir um 12 milljónir punda. Þar lék hann í sjö ár og vann enska bikarinn þrisvar.
Liverpool keypti hann árið 2017 fyrir um 35 milljónir punda og varð hann meðal annars Englandsmeistari tímabilið 2019-2020 og vann Meistaradeildina með félaginu.
Hann gekk til liðs við Besiktas í Tyrklandi 2023. Samningi hans þar var rift í ágúst, en meiðsli settu strik sitt í dvöl hans.
Oxlade-Chamberlain æfir nú með Arsenal og Mikel Arteta, stjóri liðsins og fyrrum liðsfélagi hans hjá Skyttunum, útilokar ekki að semja við hann í kjölfar meiðsla Mikel Merino á miðsvæðinu.