Fyrirliði Tottenham sendir væna sneið á þá sem stjórna félaginu – Keyptu ekkert í gær

Cristian Romero, fyrirliði Tottenham, virðist hafa sent stjórn félagsins skýr skilaboð eftir að félagaskiptaglugganum lokaði. Hann kallaði það ótrúlegt og skammarleg að liðið hefði aðeins haft 11 leikfæra leikmenn í leik gegn Manchester City.
Tottenham fékk aðeins tvo nýja leikmenn í janúarglugganum, Conor Gallagher og unglinginn Souza. Engir reyndir leikmenn bættust við á lokadegi gluggans þrátt fyrir mikinn meiðslavanda. Alls eru ellefu aðalliðsmenn frá vegna meiðsla og liðið er í 14. sæti deildarinnar, níu stigum frá fallsæti.
Þá seldi félagið markahæsta leikmann síðasta tímabils, Brennan Johnson, til Crystal Palace fyrir 35 milljónir punda.
Romero, sem hefur sjálfur glímt við veikindi, spilaði í 2-0 sigri á Eintracht Frankfurt í Meistaradeildinni en fór af velli í hálfleik gegn City þar sem Dominic Solanke tryggði 2-2 jafntefli.
Á Instagram skrifaði Romero. „Ég vildi vera klár þótt mér liði ekki vel, sérstaklega þar sem við vorum aðeins 11 leikfærir, ótrúlegt en satt og skammarlegt.“
Hann lofaði þó áframhaldandi baráttu og þakkaði stuðningsmönnum fyrir stuðninginn. Ummælin hafa vakið mikla athygli meðal stuðningsmanna Spurs.