Þriðjudagur 03.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Pabbinn sáttur með að þau ætli að gifta sig – Sameinar tvær þekktar fjölskyldur

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga

433
433Sport

Fyrirliði Tottenham sendir væna sneið á þá sem stjórna félaginu – Keyptu ekkert í gær

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 3. febrúar 2026 14:00

Getty Images

Lesa nánar

Cristian Romero, fyrirliði Tottenham, virðist hafa sent stjórn félagsins skýr skilaboð eftir að félagaskiptaglugganum lokaði. Hann kallaði það ótrúlegt og skammarleg að liðið hefði aðeins haft 11 leikfæra leikmenn í leik gegn Manchester City.

Tottenham fékk aðeins tvo nýja leikmenn í janúarglugganum, Conor Gallagher og unglinginn Souza. Engir reyndir leikmenn bættust við á lokadegi gluggans þrátt fyrir mikinn meiðslavanda. Alls eru ellefu aðalliðsmenn frá vegna meiðsla og liðið er í 14. sæti deildarinnar, níu stigum frá fallsæti.

Þá seldi félagið markahæsta leikmann síðasta tímabils, Brennan Johnson, til Crystal Palace fyrir 35 milljónir punda.

Romero, sem hefur sjálfur glímt við veikindi, spilaði í 2-0 sigri á Eintracht Frankfurt í Meistaradeildinni en fór af velli í hálfleik gegn City þar sem Dominic Solanke tryggði 2-2 jafntefli.

Á Instagram skrifaði Romero. „Ég vildi vera klár þótt mér liði ekki vel, sérstaklega þar sem við vorum aðeins 11 leikfærir, ótrúlegt en satt og skammarlegt.“

Hann lofaði þó áframhaldandi baráttu og þakkaði stuðningsmönnum fyrir stuðninginn. Ummælin hafa vakið mikla athygli meðal stuðningsmanna Spurs.

