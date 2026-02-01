fbpx
Sunnudagur 01.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Liverpool vill berjast við Chelsea um unga varnarmanninn

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga

433
433Sport

Liverpool vill berjast við Chelsea um unga varnarmanninn

Hörður Snævar Jónsson
Sunnudaginn 1. febrúar 2026 14:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Liverpool fylgist grannt með stöðunni í kringum varnarmanninn unga Jeremy Jacquet hjá Rennes. Enska félagið hefur áhuga á leikmanninum en bíður átekta á meðan viðræður þróast.

Chelsea hefur þrýst á að ná samkomulagi um kaup á hinum 20 ára miðverði um helgina.

Rennes vill þó ekki missa hann strax og kýs frekar að halda honum út tímabilið. Franska félagið er hins vegar opið fyrir því að semja núna um sölu sem tæki gildi í sumar, sem myndi henta Liverpool betur.

Chelsea hefur þegar fengið einu tilboði hafnað og er tregt til að mæta 56 milljóna punda verðmati Rennes. Lundúnaliðið veit þó af áhuga Liverpool sem gæti haft áhrif á framhaldið.

Liverpool hefur einnig verið í sambandi við umboðsmenn fleiri varnarmanna síðustu daga, sérstaklega hægri bakvarða, þar sem félagið skoðar leiðir til að styrkja varnarleikinn fyrir lok félagaskiptagluggans á mánudag. Samkeppni um efnilega varnarmenn virðist því vera að harðna.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Liverpool vill berjast við Chelsea um unga varnarmanninn
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Urða yfir breytingarnar – „Algjör bilun“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Mateta birtir mynd – Verulega pirraður á stöðu mála hjá Palace
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Hörmungar tölfræði Garnacho í gær – Sérfræðingar tóku hann af lífi
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Wolves fær öflugan liðsstyrk
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Grunaði strax að Arnar myndi gera allt vitlaust – „Alltaf að fara að verða umdeildir“
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Atletico kaupir Lookman
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Liverpool reynir að fá hollenska landsliðsmanninn

Mest lesið

Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli
Dulin einkenni briskrabbameinsins sem banaði Alan Rickman
Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum
Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“

Nýlegt

Stórtæku þjófarnir á Hornafirði dæmdir – Metið til refsilækkunar að keyra frá Reykjavík til Egilsstaða
Íslendingar segja frá því íslenskasta og fágætasta sem þeir eiga – „Hann er orðinn ansi lúinn“
Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Þess vegna ættirðu aldrei að skipta á rúminu á morgnana
Atletico kaupir Lookman
Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli
Liverpool reynir að fá hollenska landsliðsmanninn
Stalst til að kíkja á æfingu hjá Óskari og rak upp stór augu þegar hann sá þetta
Dulin einkenni briskrabbameinsins sem banaði Alan Rickman
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Hafnaði Tottenham og Chelsea til að fara heim til Brasilíu
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Chelsea lánar ungstirni til Argentínu

Chelsea lánar ungstirni til Argentínu
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Greina frá því hvað Haaland og Salah greiddu í skatta – Eru á toppnum í Bretlandi
433Sport
Í gær
Fyrrum leikmaður City og Liverpool tekur við liði í vandræðum
433Sport
Í gær

Hafa fundið miðvörð sem getur fyllt skarð Maguire

Hafa fundið miðvörð sem getur fyllt skarð Maguire
433Sport
Í gær

Njarðvík stórhuga og sækja Guy Smit

Njarðvík stórhuga og sækja Guy Smit
433Sport
Í gær
Vill ekki fara frá United þrátt fyrir fá tækifæri
433Sport
Í gær

Veltir því upp hvort einhver mæti með milljónirnar á borðið fyrir Íslendinginn á næstu sólarhringum

Veltir því upp hvort einhver mæti með milljónirnar á borðið fyrir Íslendinginn á næstu sólarhringum
433Sport
Í gær
Undirbúningur Arsenal raskaðist vegna þoku
433Sport
Í gær
Svaraði fyrir sig eftir sögur um að það ætti að reka hann
433Sport
Í gær

Vilja kaupa miðjumann Liverpool á næstu dögum

Vilja kaupa miðjumann Liverpool á næstu dögum
433Sport
Í gær

Þorkell ómyrkur í máli – „Þetta er svikalogn“

Þorkell ómyrkur í máli – „Þetta er svikalogn“
433Sport
Í gær
Margir gapandi hissa á fréttunum af Böðvari – Telur að nýjar upplýsingar muni senn koma fram
433Sport
Í gær
Reyndur landsliðsmaður mögulega á leið til Forest – Vilja fá hann á láni út tímabilið
433Sport
Í gær

Eiginkonan segir að hann hafi ekki þolinmæðina í starfið – ,,Þarf að búa með mér og fimm ofvirkum krökkum“

Eiginkonan segir að hann hafi ekki þolinmæðina í starfið – ,,Þarf að búa með mér og fimm ofvirkum krökkum“
433Sport
Í gær
Real Madrid óvænt orðað við leikmann Manchester United
433Sport
Í gær
Þurfti að komast burt frá Englandi sem fyrst – ,,Hjartað mitt er rautt og svart“
433Sport
Í gær
Nýr fatnaður stórliðsins vekur mikla athygli – Sjáðu myndirnar
433Sport
Í gær

Hefur fengið óhugnanlegt símtal í tvígang – ,,Pabbi minn var öskrandi í bakgrunni og grátbað um hjálp“

Hefur fengið óhugnanlegt símtal í tvígang – ,,Pabbi minn var öskrandi í bakgrunni og grátbað um hjálp“
433Sport
Í gær

Virðist hafa litlar áhyggjur af Arsenal: ,,Aldrei upplifað það að þeir vinni titilinn“

Virðist hafa litlar áhyggjur af Arsenal: ,,Aldrei upplifað það að þeir vinni titilinn“
433Sport
Í gær
Klopp aftur á Anfield í mars
433Sport
Í gær

Sjö félög í Meistaradeildinni vilja Sterling – Burnley hefur einnig áhuga

Sjö félög í Meistaradeildinni vilja Sterling – Burnley hefur einnig áhuga
433Sport
Í gær
Forráðamenn United telja sig ekki hafa efni á Cole Palmer
433Sport
Fyrir 2 dögum
Chelsea stórhuga og vilja reyna að kaupa Bellingham í sumar
433Sport
Fyrir 2 dögum

Guardiola flaug til Barcelona í gær til að halda ræðu fyrir börnin í Palestínu – Kallar eftir aðgerðum

Guardiola flaug til Barcelona í gær til að halda ræðu fyrir börnin í Palestínu – Kallar eftir aðgerðum
433Sport
Fyrir 2 dögum

Forest fær alvöru samkeppni um Mateta frá einu stærsta félagi Evrópu

Forest fær alvöru samkeppni um Mateta frá einu stærsta félagi Evrópu
433Sport
Fyrir 2 dögum
Jurgen Klopp að snúa aftur á Anfield og verður aðstoðarþjálfari
433Sport
Fyrir 2 dögum
Afturelding staðfestir komu Jóns Vignis