Liverpool vill berjast við Chelsea um unga varnarmanninn

Liverpool fylgist grannt með stöðunni í kringum varnarmanninn unga Jeremy Jacquet hjá Rennes. Enska félagið hefur áhuga á leikmanninum en bíður átekta á meðan viðræður þróast.
Chelsea hefur þrýst á að ná samkomulagi um kaup á hinum 20 ára miðverði um helgina.
Rennes vill þó ekki missa hann strax og kýs frekar að halda honum út tímabilið. Franska félagið er hins vegar opið fyrir því að semja núna um sölu sem tæki gildi í sumar, sem myndi henta Liverpool betur.
Chelsea hefur þegar fengið einu tilboði hafnað og er tregt til að mæta 56 milljóna punda verðmati Rennes. Lundúnaliðið veit þó af áhuga Liverpool sem gæti haft áhrif á framhaldið.
Liverpool hefur einnig verið í sambandi við umboðsmenn fleiri varnarmanna síðustu daga, sérstaklega hægri bakvarða, þar sem félagið skoðar leiðir til að styrkja varnarleikinn fyrir lok félagaskiptagluggans á mánudag. Samkeppni um efnilega varnarmenn virðist því vera að harðna.