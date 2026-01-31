Vill láta reka Arne Slot ekki seinna en í dag

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og Jóhann Páll Ástvaldsson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Arne Slot er í heitu sæti sem stjóri Liverpool og gestirnir botna ekki alltaf í Hollendingnum í viðtölum.
„Hann var að tala um að fyrir tveimur árum hefðu þeir næstum dottið út gegn Atalanta í Evrópudeildinni. Af hverju er hann alltaf að tala Liverpool niður? Heldur hann að hann líti betur út ef hann gerir það?“ sagði Jóhann.
Þorkell er stuðningsmaður Liverpool og vill losna við hann.
„Það þarf að losa sig við hann, það er það eina sem hægt er að gera. Ég er á því að ef Xabi er klár á þessum tímapunkti á að taka hann inn. Ef hann er klár í sumar bara láta einhvern annan klára tímabilið og fá hann inn eftir tímabil.“
Þátturinn er í spilaranum.