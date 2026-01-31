Undirbúningur Arsenal raskaðist vegna þoku

Undirbúningur Arsenal fyrir útileikinn gegn Leeds um helgina hefur raskast verulega vegna slæmra veðurskilyrða.
Liðið, sem er undir stjórn Mikel Arteta, stefnir á að binda enda á þriggja leikja slaka hrinu í ensku úrvalsdeildinni þegar það sækir Leeds heim á laugardag.
Tap Arsenal gegn Manchester United, 3-2 á heimavelli síðustu helgi, setti titilvonir Lundúnaliðsins í uppnám. Á sama tíma minnkaði forskotið á toppnum þar sem Manchester City nálgaðist og munar nú aðeins fjórum stigum á liðunum í baráttunni um meistaratitilinn.
Ferðaáætlun Arsenal breyttist á síðustu stundu vegna þoku sem spáð var í Yorkshire-héraði.
Upphaflega stóð til að liðið myndi fljúga norður, en vegna aðstæðna var ákveðið að ferðast með rútu í staðinn. Þessi óvænta breyting hefur haft áhrif á undirbúning liðsins fyrir mikilvægan leikinn þar sem mikið er undir í toppbaráttu deildarinnar.