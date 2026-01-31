fbpx
Laugardagur 31.janúar 2026

Undirbúningur Arsenal raskaðist vegna þoku

Þorkell ómyrkur í máli – „Þetta er svikalogn"

433
Laugardaginn 31. janúar 2026 09:00

Mynd: DV/KSJ

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og Jóhann Páll Ástvaldsson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.

Michael Carrick hefur farið afar vel af stað í starfi bráðabirgðastjóra Manchester United, unnið Arsenal og Manchester City í fyrstu tveimur leikjum sínum.

„Þetta er svikalogn. Þetta byrjar rosa vel og fer svo allt í sama apaskítinn og hefur verið. Vonandi gengur þetta vel áfram og þeir fastráða Carrick. En svo fer þetta í gamla farið,“ sagði Þorkell ómyrkur í máli.

Jóhann telur ekki útilokað að Carrick verði ráðinn til frambúðar.

„Ef þú ert ráðinn í eitthvað starf og gerir það vel, á ekki bara að ráða þig í starfið?“

Þátturinn er í spilaranum.

